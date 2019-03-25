Накануне спасатели должны были завершить работы по ликвидации выброса газонефтяной смеси, которые велись полторы недели.

По данным КЧС, информация о пожаре на нефтяном месторождении "Каламкас" АО "МангистауМунайГаз" поступилa в понедельник, 25 марта, в 07.10 утра

"В одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Пожар тушат 14 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним, выброс газоводяной смеси произошел при бурении скважины № 8237 13 марта. Комитет индустриального развития и промышленной безопасности проводит расследование обстоятельств ЧП.