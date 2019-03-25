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Авария на месторождении Каламкас: начался пожар
25 марта 2019, 12:05 | Общество
В понедельник на месторождении "Каламкас" в Мангистауской области, где с 13 марта ликвидируется выброс газоводяной смеси, началось горение, сообщает Sputnik.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС МВД РК.
Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz
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Фото: Lada.kz
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/poyavilos-video-pojara-na-mestorojdenii-kalamkas-365750/
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Подробнее: https://tengrinews.kz/events/poyavilos-video-pojara-na-mestorojdenii-kalamkas-365750/
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Накануне спасатели должны были завершить работы по ликвидации выброса газонефтяной смеси, которые велись полторы недели.
По данным КЧС, информация о пожаре на нефтяном месторождении "Каламкас" АО "МангистауМунайГаз" поступилa в понедельник, 25 марта, в 07.10 утра
"В одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Пожар тушат 14 спасателей и 4 единицы техники.
Напомним, выброс газоводяной смеси произошел при бурении скважины № 8237 13 марта. Комитет индустриального развития и промышленной безопасности проводит расследование обстоятельств ЧП.
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