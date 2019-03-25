Казахстанских туристов в Таиланде предупредили об угрозе цунами

МИД Казахстана предупреждает казахстанских туристов, отдыхающих в Таиланде, о возникшей угрозе цунами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

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- Согласно информации Департамента предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда, в шести южных провинциях - Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун - объявлена угроза цунами после двух землетрясений в Индийском океане, - говорится в сообщении.

Первое землетрясение магнитудой 5,0 баллов произошло вечером 23 марта недалеко от Андаманских островов. Через несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 5,2 в 630 километрах от берегов провинции Пхукет.

- Просим граждан Казахстана, отдыхающих в Таиланде, соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просим незамедлительно обратиться в Посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на веб-сайте МИД РК, - проинформировали в МИД РК.



