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Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: но если все же решено увековечить память лидера нации Мда, только с поста ушёл, уже хоронят. Vradon вроде что то про время , всё расставляющее по местам, писал. В точку, было дело...
20.03.19 23:17
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin: ощущения какие-то странные... Я успел послушать конец выступления - голос какой-то срывающийся был. Обычно более уверенный. Но задумывалось это не вчера - и председатель сената нужный, и...
20.03.19 23:16
yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, ну дык мож надо было Аль-фараби или Тауелсиздиком пожертвовать? Чувствую Гагарина завтра на Абая переименуют... Трэвэл: увековечить память лидера...
20.03.19 23:12
Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: какой-нибудь прерывающийся переулок. Аль-Фараби - далеко не переулок. Ну и вся суть всех переименований - в твоём сообщении, потому как каждый инициатор думает именно так. На колёсных...
20.03.19 23:09
alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Трэвэл: Никто не умаляет достоинства Абая, но если все же решено увековечить память лидера нации А что, он уже умер? Придет время, тогда и решат.
20.03.19 23:08
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Местами небольшие осадки, туман и гололёд - прогноз погоды на праздничные и выходные дни

Георгий ГОВОРОВ

20 марта 2019, 16:09 |  Общество

До конца недели Костанайская область останется в зоне атмосферных фронтов. В четверг и пятницу, 21-22 марта, ветер юго-западный, с переходом в северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. А на выходных - западный ветер скоростью до 15 м/с.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- В четверг, предположительно, температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, местами -10 градусов. Днём +3...+8 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Валентина ЗАГРЕБИНА. - В пятницу синоптики ожидают ночью от минус 4-х до +1 градуса, днём - от нуля до +5 градусов. На выходных температура ночью будет от минус 3-х до +2 градусов. Днем в субботу - 2-7 градусов выше нуля, местами до +10 градусов, в воскресенье - от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов выше нуля.

В четверг и пятницу местами небольшие осадки, туман и гололед. В субботу и воскресенье синоптики не ожидают осадков на большей части области.
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