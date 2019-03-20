Местами небольшие осадки, туман и гололёд - прогноз погоды на праздничные и выходные дни

До конца недели Костанайская область останется в зоне атмосферных фронтов. В четверг и пятницу, 21-22 марта, ветер юго-западный, с переходом в северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. А на выходных - западный ветер скоростью до 15 м/с.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- В четверг, предположительно, температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, местами -10 градусов. Днём +3...+8 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Валентина ЗАГРЕБИНА. - В пятницу синоптики ожидают ночью от минус 4-х до +1 градуса, днём - от нуля до +5 градусов. На выходных температура ночью будет от минус 3-х до +2 градусов. Днем в субботу - 2-7 градусов выше нуля, местами до +10 градусов, в воскресенье - от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов выше нуля.

В четверг и пятницу местами небольшие осадки, туман и гололед. В субботу и воскресенье синоптики не ожидают осадков на большей части области.