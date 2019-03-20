Срок выплаты единовременной помощи воинам-афганцам назвали в акимате Костаная

Как сообщили "НГ" в отделе занятости и социальных программ акимата Костаная, решение Костанайского городского маслихата было зарегистрировано в органах юстиции сегодня, 20 марта.

Фото из архива "НГ"

- Решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после того, как оно впервые официально опубликовано, - пояснила руководитель отдела занятости Акбопе МАНАТОВА. - Выплаты единовременной социальной помощи к 30-летию вывода советских войск из Афганистана будут произведены до 10 апреля.

Ранее "НГ" сообщала, что единовременную выплату, приуроченую к юбилею вывода советских войск из Афганистана, в размере 30 МРП (75 750 тенге) получат 911 воинов-интернационалистов, проживающих в регионе. В каждом городе и районе Костанайской области этот вопрос решают местные органы власти.







Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33899