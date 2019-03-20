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Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin: Ну то есть, каков бы руководитель не был, всегда будет плохо? Стереотип странный. Идеальных людей нет...
20.03.19 14:55
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: это принятое решение и поздравил с этим астанчан Если принятое, то нурсулточан. А у меня мысль отвлеченная. Был православный поп астанайский. Теперь будет нурсултанайский или...
20.03.19 14:53
yudjin
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: через год президенту 63 года будет. ему в мае будет 66... Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая...
20.03.19 14:47
Народное мнение
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
А председатель партии то кто...И зампреда точно в курсе че по чем.
20.03.19 14:43
alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение: Ну все, решение принято, нуркз пишет. да нет пока. это особо ретивые спешат отметится. // Решение о переименовании Астаны в Нурсултан принято Заместитель председателя партии...
20.03.19 14:30
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Взрывы на водоемах для предотвращения подтоплений проводят в Костанайской области

20 марта 2019, 10:34 |  Общество

Вчера, 19 марта, взрывные работы провели сразу в двух районах.  Специалисты считают, что эти плановые мероприятия позволят избежать ледяных заторов на реках и облегчат пропуск паводковых вод на водоемах.  Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- В 15.49 взрывные работы проводились на реке Аят в селах Майское и Айет Тарановского района, - сообщили в пресс-службе. - Общий объем взорванного льда составил 8 064 м/куб.

В этот же день в 15.15 взрывные работы проводились близ Аркалыка, в 80-ти км от села Кайынды, на водоеме Кайынды.

Как отмечают в пресс-службе, эти плановые мероприятия позволят избежать ледяных заторов на реках и облегчат пропуск паводковых вод на водоемах.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО
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