Взрывы на водоемах для предотвращения подтоплений проводят в Костанайской области
Вчера, 19 марта, взрывные работы провели сразу в двух районах. Специалисты считают, что эти плановые мероприятия позволят избежать ледяных заторов на реках и облегчат пропуск паводковых вод на водоемах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
- В 15.49 взрывные работы проводились на реке Аят в селах Майское и Айет Тарановского района, - сообщили в пресс-службе. - Общий объем взорванного льда составил 8 064 м/куб.
В этот же день в 15.15 взрывные работы проводились близ Аркалыка, в 80-ти км от села Кайынды, на водоеме Кайынды.
Как отмечают в пресс-службе, эти плановые мероприятия позволят избежать ледяных заторов на реках и облегчат пропуск паводковых вод на водоемах.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО
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