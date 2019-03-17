Творчество учеников и учителей - выставка школы им. Русина «Весенний вернисаж» открылась в Костанае

На выставке, открывшейся 15 марта в картинной галерее, представлены 170 работ учеников и преподавателей частной художественной школы имени Л.И. Русина. Работы, размещенные на двух этажах, выполнены в разных жанрах и техниках.

На первом этаже картины разбиты по зонам в соответствии с жанром: портрет, пейзаж, натюрморт, национальные мотивы.

Школа им. Русина была создана 4 года назад и названа в честь первого директора Костанайской художественной школы им. А. И. Никифорова. Возглавила новую школу ученица Леонида Ивановича Русина Наталья НИЯЗБАЕВА.

- Эта выставка - вторая в Костанайской картинной галерее, - сообщила она "НГ". - И в этом году она далась нам не совсем легко. Перед нами была поставлена задача – заполнить два этажа этой прекрасной галереи нашими творческими работами. Есть среди них и работы наших самых юных художников. Мы хотим, чтобы они росли творческими, вдохновленными людьми, умеющими чувствовать прекрасное. В том, что это получается, несомненно заслуга нашего педагогического коллектива. Ни одна бы из прекрасных работ наших учеников не появилась, если бы за учеником не стоял преподаватель.

Школе идет только пятый год, но среди ее воспитанников уже есть признанные таланты. 17-летняя Алина Вакерова - победитель конкурса «Жас Толкын 2018» и II областного конкурса именной премии Ю.Д. Новоселова.

На выставке представлены в том числе и ее работы, выполненные в технике ниткографии, требующей от автора не только чувства цвета, но и большого терпения и усидчивости.

Кстати, выставленный автопортрет Алины, нарисованный пастелью, очень точно передает удивительное сочетание внешней красоты и глубокой одухотворенности художницы.

Кроме портретов, выполненных преподавателями и учащимися старшей возрастной группы, можно увидеть работы, выполненные в этом жанре совсем юными художниками. Может, они и не выглядят столь реалистичными, но в них явно просматривается свой взгляд на мир, на человека. И этот взгляд прекрасен.

В ставшей уже полушутливой фразе «Я художник, я так вижу» на самом деле заключен глубокий смысл. Художник – это человек, который действительно видит мир несколько иначе и умеет выплеснуть это на холст, бумагу, либо любой другой носитель. Хорошо, если это качество вовремя замечают родители маленького человека, берут его за руку и отводят в художественную школу.

Так было и с одной из самых юных участниц выставки, 6-летней Полиной КЕШИНОЙ, которая занимается в художественной школе с 4-летнего возраста.

- Полина рисует с двух лет, - рассказала мама девочки Наталья КЕШИНА, - рисует все, что видит вокруг. Я все рисунки сохраняю, у меня их уже огромная стопка. Она и меня изображает, причем не так, как я выгляжу в жизни. На ее рисунках я всегда с высокой прической и длинными загнутыми ресницами. Спрашиваю: «Разве у меня такие волосы и ресницы?», а она отвечает, что видит меня такой.

Вот он, особенный взгляд художника, ну и плюс к этому - еще и способность отобразить его. В оттачивании мастерства Полине еще предстоит долгий путь под руководством опытных преподавателей, но уже видно, что родители не ошиблись, выбрав, в каком направлении развивать своего ребенка.

Для выставки отобраны две работы Полины Кешиной: «Ангел» и «Синички». И если никто не знает, как может выглядеть ангел, то синицы знакомы каждому.

И каждый зритель может оценить, насколько точно маленькая художница ухватила суть характера и поведения этих пернатых, заглядывающих в окна в поисках чего-нибудь вкусненького.

Анималистические мотивы присутствуют и в других работах учеников школы им. Русина. На двух рисунках 14-летней Антонины Бабич изображены живые сценки с вельш-корги-пемброком.

Любой, кто видел корги в жизни, согласится, что улыбающаяся мордочка этой собаки передана очень точно. Одно их двух: или это собака Антонины, или это ее мечта.

Среди портретов тоже есть рисунок Антонины «Портрет Данилки» - замечательная, солнечная работа, сразу притягивающая взгляд.

Рассказать о всех работах невозможно, их нужно видеть. Думается, любой зритель найдет на выставке то, что будет интересно ему. «Весенний вернисаж» будет работать в течение месяца.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА