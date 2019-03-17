На выходных - без осадков, а в понедельник погода будет разной на севере и юге Костанайской области

Выходные в Костанайской области пройдут под знаком антициклона. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет, но местами возможен туман. Ветер северо-западный, с переходом на восточный скростью 9-14 м/с.

Температура по ночам в выходные дни ожидается -7...-12 градусов местами до минус 15 градусов. Днём в субботу воздух прогреется до -3...+2 градусов, в воскресение - от нуля до +5 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В понедельник на юге области сохранится влияние антициклона, а север окажется в зоне ложбины южного циклона.

- На севере области осадков не ожидается, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Синоптики ожидают, что температура ночью -3...-8, днём +2...+7 градусов. На юге ожидаются осадки. Ночью прогнозируют -3...+2 градуса, днём 0...+5

Ветер в понедельник на всей территории области юго-восточный 9-14 м/с.