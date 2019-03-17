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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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На выходных - без осадков, а в понедельник погода будет разной на севере и юге Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

15 марта 2019, 16:17 |  Общество

Выходные в Костанайской области пройдут под знаком антициклона. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет, но местами возможен туман. Ветер северо-западный, с переходом на восточный скростью 9-14 м/с.

Температура по ночам в выходные дни ожидается -7...-12 градусов местами до минус 15 градусов. Днём в субботу воздух прогреется до -3...+2 градусов, в воскресение - от нуля до +5 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В понедельник на юге области сохранится влияние антициклона, а север окажется в зоне ложбины южного циклона.

- На севере области осадков не ожидается, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Синоптики ожидают, что температура ночью -3...-8, днём +2...+7 градусов. На юге ожидаются осадки. Ночью прогнозируют -3...+2 градуса, днём 0...+5

Ветер в понедельник на всей территории области юго-восточный 9-14 м/с.
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