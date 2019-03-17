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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Как будут отмечать Наурыз в Костанае, Рудном и Житикаре

Георгий ГОВОРОВ

15 марта 2019, 12:32 |  Культура

В связи с празднованием Наурыза казахстанцы будут отдыхать 5 дней подряд. Официально праздничными являются три дня с 21 по 23 марта. Так как в этом году 23 марта выпадает на субботу, то выходной день переносится на понедельник 25 марта и отдыхать казахстанцы будут пять дней - с 21-го по 25 марта.

Фото из архива "НГ"

"НГ" выяснила в акиматах Костаная, Рудного и Житикаринского района, как будут отмечать весенний праздник в трех городах региона.

Костанай

22 марта, с 6.00 до 23.00, в областном центре перекроют движение транспорта по ул. Алтынсарина в границах от ул. Тауелсизлик до пр. Аль-Фараби – ул. Толстого

Площадь областного акимата

Работа юрточного городка, обряды и традиции народа Казахстана (напротив областного акимата)

10.00

Этнографический фестиваль «Восток – дело тонкое»

- выставка «Плов – достояние дастархана»

- конкурс «Ажекины баурсаки»

10.00

Театрализованное представление «Наурыз думан!» (сцена перед зданием областного акимата)

11.00 - 11.30

«Наурызбек – Наурызгуль!» - праздник весенних имен с участием молодых артистов города

11.30 - 12.30

Концерт детских коллективов городской школы детского творчества «Наурыз көктем, наурыз-жыр!»

12.30 - 14.00

Сити-центр

Выставка-продажа сувенирных национальных кукол (между зданиями прокуратуры и Казпочты)

11.00

 

Казахские национальные спортивные игры (между зданиями ЦУМ и Бизнес- центр)

11.00 - 14.00

Фольклорный праздник по мотивам казахских сказок, легенд, обычаев «Гасырлар сыр шертеди»

12.00 - 14.00

Концерт вокальной студии «Армандастар» и хора казахской песни «Ак дариға»

14.00 - 15.00

Праздничная торговля (по ул.Алтынсарина в границах ул.Тәуелсиздик до ул. Толстого)

9.00

Рудный

Праздничные мероприятия стартуют 21 марта, в 11:00, на городской площади, где установят 5 юрт.

- В программе запланированны праздничная торговля, работа интерактивных площадок, - рассказала "НГ" методист отдела культуры и развития языков акимата Рудного Галина РОЩИНА. - На главной сцене города выступят лучшие артисты города. Также будут организованы спортивные мероприятия и национальные игры.

Праздник завершится в 16:00.

Житикара

Районный дворец культуры

 Районный турнир по казак куреси на приз акима Житикаринского района

21 марта, 10:00

Соревнования по волейболу в честь Героя Социалистического труда Аскара Изтаева

22 марта, 10:00

Развлекательная юмористическая шоу–программа «Тамаша»

21 марта, 15:00

Детская школа искусств

Районные соревнования по тогыз-кумалак

21 марта, 10:00

Центральная площадь

Праздничная концертная программа для жителей города и района «Берекели Наурыз» с театрализованным представлением

 21 марта, 11:00

Спортивные мероприятия на городской площади (бой с подушками, асык ату)

  21 марта, 11:00

 
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