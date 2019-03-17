Как будут отмечать Наурыз в Костанае, Рудном и Житикаре

В связи с празднованием Наурыза казахстанцы будут отдыхать 5 дней подряд. Официально праздничными являются три дня с 21 по 23 марта. Так как в этом году 23 марта выпадает на субботу, то выходной день переносится на понедельник 25 марта и отдыхать казахстанцы будут пять дней - с 21-го по 25 марта.

Фото из архива "НГ"

"НГ" выяснила в акиматах Костаная, Рудного и Житикаринского района, как будут отмечать весенний праздник в трех городах региона.

Костанай

22 марта, с 6.00 до 23.00, в областном центре перекроют движение транспорта по ул. Алтынсарина в границах от ул. Тауелсизлик до пр. Аль-Фараби – ул. Толстого.

Площадь областного акимата Работа юрточного городка, обряды и традиции народа Казахстана (напротив областного акимата) 10.00 Этнографический фестиваль «Восток – дело тонкое» - выставка «Плов – достояние дастархана» - конкурс «Ажекины баурсаки» 10.00 Театрализованное представление «Наурыз думан!» (сцена перед зданием областного акимата) 11.00 - 11.30 «Наурызбек – Наурызгуль!» - праздник весенних имен с участием молодых артистов города 11.30 - 12.30 Концерт детских коллективов городской школы детского творчества «Наурыз көктем, наурыз-жыр!» 12.30 - 14.00 Сити-центр Выставка-продажа сувенирных национальных кукол (между зданиями прокуратуры и Казпочты) 11.00 Казахские национальные спортивные игры (между зданиями ЦУМ и Бизнес- центр) 11.00 - 14.00 Фольклорный праздник по мотивам казахских сказок, легенд, обычаев «Гасырлар сыр шертеди» 12.00 - 14.00 Концерт вокальной студии «Армандастар» и хора казахской песни «Ак дариға» 14.00 - 15.00 Праздничная торговля (по ул.Алтынсарина в границах ул.Тәуелсиздик до ул. Толстого) 9.00

Рудный

Праздничные мероприятия стартуют 21 марта, в 11:00, на городской площади, где установят 5 юрт.

- В программе запланированны праздничная торговля, работа интерактивных площадок, - рассказала "НГ" методист отдела культуры и развития языков акимата Рудного Галина РОЩИНА. - На главной сцене города выступят лучшие артисты города. Также будут организованы спортивные мероприятия и национальные игры.

Праздник завершится в 16:00.

Житикара