Как будут отмечать Наурыз в Костанае, Рудном и Житикаре
Георгий ГОВОРОВ
В связи с празднованием Наурыза казахстанцы будут отдыхать 5 дней подряд. Официально праздничными являются три дня с 21 по 23 марта. Так как в этом году 23 марта выпадает на субботу, то выходной день переносится на понедельник 25 марта и отдыхать казахстанцы будут пять дней - с 21-го по 25 марта.
Фото из архива "НГ"
"НГ" выяснила в акиматах Костаная, Рудного и Житикаринского района, как будут отмечать весенний праздник в трех городах региона.
Костанай
22 марта, с 6.00 до 23.00, в областном центре перекроют движение транспорта по ул. Алтынсарина в границах от ул. Тауелсизлик до пр. Аль-Фараби – ул. Толстого.
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Площадь областного акимата
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Работа юрточного городка, обряды и традиции народа Казахстана (напротив областного акимата)
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10.00
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Этнографический фестиваль «Восток – дело тонкое»
- выставка «Плов – достояние дастархана»
- конкурс «Ажекины баурсаки»
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10.00
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Театрализованное представление «Наурыз думан!» (сцена перед зданием областного акимата)
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11.00 - 11.30
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«Наурызбек – Наурызгуль!» - праздник весенних имен с участием молодых артистов города
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11.30 - 12.30
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Концерт детских коллективов городской школы детского творчества «Наурыз көктем, наурыз-жыр!»
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12.30 - 14.00
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Сити-центр
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Выставка-продажа сувенирных национальных кукол (между зданиями прокуратуры и Казпочты)
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11.00
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Казахские национальные спортивные игры (между зданиями ЦУМ и Бизнес- центр)
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11.00 - 14.00
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Фольклорный праздник по мотивам казахских сказок, легенд, обычаев «Гасырлар сыр шертеди»
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12.00 - 14.00
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Концерт вокальной студии «Армандастар» и хора казахской песни «Ак дариға»
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14.00 - 15.00
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Праздничная торговля (по ул.Алтынсарина в границах ул.Тәуелсиздик до ул. Толстого)
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9.00
Рудный
Праздничные мероприятия стартуют 21 марта, в 11:00, на городской площади, где установят 5 юрт.
- В программе запланированны праздничная торговля, работа интерактивных площадок, - рассказала "НГ" методист отдела культуры и развития языков акимата Рудного Галина РОЩИНА. - На главной сцене города выступят лучшие артисты города. Также будут организованы спортивные мероприятия и национальные игры.
Праздник завершится в 16:00.
Житикара
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Районный дворец культуры
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Районный турнир по казак куреси на приз акима Житикаринского района
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21 марта, 10:00
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Соревнования по волейболу в честь Героя Социалистического труда Аскара Изтаева
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22 марта, 10:00
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Развлекательная юмористическая шоу–программа «Тамаша»
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21 марта, 15:00
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Детская школа искусств
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Районные соревнования по тогыз-кумалак
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21 марта, 10:00
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Центральная площадь
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Праздничная концертная программа для жителей города и района «Берекели Наурыз» с театрализованным представлением
|21 марта, 11:00
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Спортивные мероприятия на городской площади (бой с подушками, асык ату)
|21 марта, 11:00
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Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
Ваши вопросы редакции и сообществу
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