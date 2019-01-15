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сайлау курманов
Процедуру регистрации брака в Казахстане сократят до трёх дней
Я бы вообще упразднил институт семьи. Дамы будут разборчивее с кем ложе делить
15.01.19 20:11
сайлау курманов
Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом
Так сразу бы и выдавали несколько лямов, чтоб люди могли в руках подержать, чего тянут на года
15.01.19 19:45
maxsaf
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
сайлау курманов: А как звучит: Незаконное получение подарков в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору :lol:
15.01.19 19:42
сайлау курманов
Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц
Среди моих знакомых даже не у кого занять денег, видимо мимо них прошел опрос
15.01.19 19:41
сайлау курманов
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
Слово какое странное. Незаконное.видимо есть где то законные подарки,оборот наркотиков, бвндформировании
15.01.19 19:23
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Костанайский тренер Рамазан Куссаинов стал чемпионом турнира по грепплингу в Астане

Дмитрий ПЕТРЕНКО

15 января 2019, 17:01 |  Спорт

13 января в Астане, в спортклубе “SUB TEAM”, прошел ежегодный открытый турнир по грепплингу Only Submission (в переводе с английского языка - «только болевой» или «до сдачи»).

Рамазан Куссаинов (в центре) стал чемпионом в весовой категории 92 кг

Тренер костанайского спортклуба «QAZAQ BATYRY», чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Рамазан КУССАИНОВ встретил Старый Новый год на ковре.

- В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов, - рассказал он. - Боролся я в двух весовых категориях. В категории 92 кг стал чемпионом турнира, выиграв две схватки. В первой схватке провел «кимуру» (представляет собой обратный узел плеча, назван прием в честь японского дзюдоиста Масакихо Кимуры - "НГ"), вторую схватку завершил рычагом колена. В категории +92 кг в первой встрече сделал «клюшку» (узел стопы), в финальной схватке уже сам попал на этот же прием. Боли не было, но риск неоправданный, не тот масштаб соревнований, ради которого бы стоило идти на травму.

Таким образом Рамазан Куссаинов стал обладателем золота в весе 92 кг и серебра в категории +92.

Тренер СК «QAZAQ BATYRY» (справа) стал победителем столичного турнира в двух весовых категориях

Рамазан ведет тренерскую деятельность вместе с руководителем федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг (UWW) Костанайской области Муратом Бермухамбетовым, а также является действующим спортсменом. 8 декабря на чемпионате Азии в Алматы он выиграл путевку на чемпионат мира, который пройдет 19-25 апреля 2019 года в ОАЭ (Абу-Даби).

Куссаинов часто проводит свои выходные в схватках на всевозможных турнирах, поскольку считает соревновательную практику одним из моментов тренировочного процесса, это же прививает своим ученикам.

Фото предоставлено СК «QAZAQ BATYRY»
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