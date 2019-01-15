Штраф в размере 63 125 тенге грозит казахстанским НПО за непредоставление информации правительству

О необходимости регистрации НПО напомнили сегодня, 15 января, на брифинге в областном пресс-клубе.

Неправительственные организации обязаны ежегодно до 31 марта направлять информации о своей деятельности в Министерство общественного развития. Сделать это можно через информационный портал infonpo.kz, там же можно найти видео инструкцию по регистрации, для которой необходимо иметь ЭЦП. Обязательным условием является предоставление информации на русском и казахском языках.





- В случае несвоевременного представления, либо непредоставления сведений в базу данных предусмотрено наказание в виде предупреждения за первичное нарушение, - отметила и. о. руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. - При повторном нарушении предусмотрен штраф в размере 25 месячных расчетных показателя - это на сегодня 63 125 тенге, либо приостановление деятельности на 3 месяца.

В 2016 году чиновники только разъясняли нововведения, а по итогам 2017 года нескольким организациям уже были вынесены предупреждения. В случае повторного нарушения в 2019 году эти НПО должны будут заплатить штраф.

В 2017 году в базе данных была зарегистрирована 171 организация из Костанайской области, в 2018-м из 446 действующих НПО сведения в базу данных направили 367 - это 82% от общего числа организаций.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

