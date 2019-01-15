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сайлау курманов
Процедуру регистрации брака в Казахстане сократят до трёх дней
Я бы вообще упразднил институт семьи. Дамы будут разборчивее с кем ложе делить
15.01.19 20:11
сайлау курманов
Министр сравнила пособия казахстанским многодетным с материнским капиталом
Так сразу бы и выдавали несколько лямов, чтоб люди могли в руках подержать, чего тянут на года
15.01.19 19:45
maxsaf
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
сайлау курманов: А как звучит: Незаконное получение подарков в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору :lol:
15.01.19 19:42
сайлау курманов
Опрос Нацбанка: Доход только 10% казахстанских семей превышает 300 тысяч тенге в месяц
Среди моих знакомых даже не у кого занять денег, видимо мимо них прошел опрос
15.01.19 19:41
сайлау курманов
Незаконное дарение восьми подарков предотвращено в декабре в Костанайской области
Слово какое странное. Незаконное.видимо есть где то законные подарки,оборот наркотиков, бвндформировании
15.01.19 19:23
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Штраф в размере 63 125 тенге грозит казахстанским НПО за непредоставление информации правительству

Артём МАРУСИЧ

15 января 2019, 17:15 |  Общество

О необходимости регистрации НПО напомнили сегодня, 15 января, на брифинге в областном пресс-клубе.

Неправительственные организации обязаны ежегодно до 31 марта направлять информации о своей деятельности в Министерство общественного развития. Сделать это можно через информационный портал infonpo.kz, там же можно найти видео инструкцию по регистрации, для которой необходимо иметь ЭЦП. Обязательным условием является предоставление информации на русском и казахском языках.


- В случае несвоевременного представления, либо непредоставления сведений в базу данных предусмотрено наказание в виде предупреждения за первичное нарушение, - отметила и. о. руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. - При повторном нарушении предусмотрен штраф в размере 25 месячных расчетных показателя - это на сегодня 63 125 тенге, либо приостановление деятельности на 3 месяца.

В 2016 году чиновники только разъясняли нововведения, а по итогам 2017 года нескольким организациям уже были вынесены предупреждения. В случае повторного нарушения в 2019 году эти НПО должны будут заплатить штраф.

В 2017 году в базе данных была зарегистрирована 171 организация из Костанайской области, в 2018-м из 446 действующих НПО сведения в базу данных направили 367 - это 82% от общего числа организаций.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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