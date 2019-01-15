"Секунда - это мало и очень много" - чемпионат РК по плаванию прошел в Костанае

В костанайской ДЮСШ № 1 им. Кадырбека Успанова, где не так давно прошёл Кубок РК по баскетболу его памяти, чтят память и первого директора этой спортшколы. Чемпионат Казахстана по плавательному многоборью «Зимние каникулы» традиционно посвящают Юрию Семикозу.

Соревнования по плаванию среди юношей 2004 г. р. и младше и девушек 2006 г. р. и младше прошли 8-11 января.

- Этот турнир проводится в 17-й раз, - сообщил "НГ" главный судья соревнований, старший тренер ДЮСШ № 1 по плаванию Геннадий КИСЕЛЕВ. - В этом году принимают участие 16 команд абсолютно со всех регионов страны. Даже не знаю, кого назвать более сильными или слабыми. Здесь и сейчас для участия отобраны лучшие пловцы.

В чемпионате участвовали 184 спортсмена. Команда Астаны привезла 20 пловцов, более 30-ти приехали из Актюбинской области, которая выставила два состава. Были и маленькие команды - по несколько спортсменов, но, по словам тренеров, от этого их значимость не убавилась, ведь все делают упор на победу.

Руслан Бегенов в эстафете 4х25 м стал бронзовым призером чемпионата Казахстана

Итоги подводили по сумме результатов, показанных спортсменом на четырех дистанциях. На этом чемпионате участникам могут присвоить разряд вплоть до кандидата в мастера спорта. Разряд мастера спорта можно получить только на тех соревнованиях, где используется электронный хронометр.

- Да, у нас пока нет электронного секундомера, - признал Геннадий Киселев. - Но от этого наш чемпионат менее зрелищным не становится.

- Каковы наши шансы на этом чемпионате? - спросил корреспондент «НГ»

- Наши шансы всегда очень высокие, - отметил Киселев. - Если раньше у нас в основном лидировали девушки, то в этом году есть предпосылки, что юноши смогут занять значимые места. Например, в эстафетном плавании 4х25 м двое костанайцев, Арсений Суворов и Руслан Бекенов, и двое рудничан, Владислав Дегтев и Никита Зеленков, как у нас говорят, зацепились за пьедестал и заняли 3 место. Пропустили вперед только сильные команд, но разница между первым и третьим местом была меньше секунды. Секунда - это мало и одновременно это очень много. Первое место в эстафете заняла сборная Павлодара, второе - команда Алматы. Сборная Астаны уступила костанайцам всего 4 сотых секунды. В соревнованиях среди девушек Костанай выступил младшим составом, так как в старшем составе некоторые девушки выехали из региона, другие отсутствовали из-за болезни. Надеюсь, на следующий год составом 2007 г. р. мы сможем побороться за медали.

- Насколько важен рост в плавании? Ведь спортсмены и спортсменки довольно невысокого роста одерживают уверенные победы над более рослыми и старшими соперниками.

- Есть такой момент. Все зависит от желания ребенка. Но да, вы правы - не всякий высокий спортсмен занимает лидирующие позиции.

Костанайские тренеры также ожидали успешного выступления от Дияра Айкадамова в заплыве на 100 м брасом, но это оказалась немного не его дистанция. Результат - только 4 место.

Дияр Айкадамов в заплыве брассом на 100 м занял 4 место

- Диар - спринтер, - пояснил старший тренер Костанайской области по плаванию Сергей ГОРОЩЕНЯ. - У него преобладают красные мышцы: нежели белые. Красные мышцы отвечают за скорость, белые - за выносливость.

Победителей турнира наградили грамотами и медалями, причем не штампованными, а изготовленными на заказ. Также им вручили памятные статуэтки, которые предоставили местные спонсоры.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА