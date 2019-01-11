Снег и туман ожидают жителей Костанайской области в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, с 13 по 15 января в Костанайской области местами будет идти небольшой снег, возможна метель, туман. В остальном стоит ожидать обычную зимнюю погоду с умеренными морозами.

Фото Ксении РЕБИК

- В понедельник, 14 декабря ночью будет от 8 до 13, местами 16 градусов ниже нуля, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем ожидаем 2-7, местами 10 мороза. Во вторник, 15 января, температура воздуха начнет немного понижаться и термометры покажут ночью 12-17, местами 20 градусов мороза, а днем до 10-15, местами 18 градусов со знаком «минус». 16-17 января установится антициклон, погода будет без осадков, но возможны туманы. По ночам будет до 17-23, местами 25 градусов мороза. Дневная температура также понизится и составит -10...-15, местами -18 °С.

Ветер будет южного и юго-восточного направлений, скоростью 15-20 м/с.