Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров принял решение ликвидировать британское юридическое лицо Telegram Messenger LLP, внесенное ранее в реестр Роскомнадзора, сообщают Известия.
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и опубликован на сайте реестра четвертого января 2019 года.
Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.
В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. При этом у многих пользователей приложение продолжает работать. В ведомстве отмечают, что принимают меры для повышения эффективности блокировки программы.
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