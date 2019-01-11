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КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
В данном случае речь идёт только за педагогов, других специальностей вообще не касается. На дискриминацию смахивает
11.01.19 20:36
КГСПС
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
alex_60: В разное время мы учились похоже.
11.01.19 20:34
Гога
Цены на лекарства в РК установят по опыту Германии: чем дешевле препарат, тем выше наценка
хотелось бы все же взять опыт Германии целиком Источник:www.ng.kz А не много ли вы захотели ? Берут только то , что выгодно правительству.
11.01.19 20:34
alex_60
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Да, выборы, сборы на махание флажками... Обслуживание мероприятий власти Такой напряг. Не то что у шахтеров например.
11.01.19 20:11
Kairat stayer
МОН оценило плату учителям за проверку тетрадей в 15 тысяч тенге против прежних 5000
Это важно, шире мыслим, работа напряженная, что негативного в возрасте 47-50 лет выйдут на пенсию, если здоровье позволяет и будут вакансии, тогда пусть работают далее. Соответственно будут получать...
11.01.19 20:01
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Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

11 января 2019, 14:14 |  Общество

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров принял решение ликвидировать британское юридическое лицо Telegram Messenger LLP, внесенное ранее в реестр Роскомнадзора, сообщают Известия.

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov

Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и опубликован на сайте реестра четвертого января 2019 года.

Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. При этом у многих пользователей приложение продолжает работать. В ведомстве отмечают, что принимают меры для повышения эффективности блокировки программы.
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