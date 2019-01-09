По методу садов Семирамиды - первый из трех школьных кабинетов гидропоники открыли в Костанае

Он разместился в школе-интернате для одаренных детей им. Алтынсарина. Сегодня, 9 января, преподаватели и ученики показали журналистам оборудование, с помощью которого они будут проводить опыты, дополняя знания, полученные на уроках биологии, и делая свой вклад в работу НОУ (научного общества учащихся).

Всего для школ Костаная закупили три таких кабинета. Еще два разместятся в школе для одаренных детей «Озат» и казахско-турецком лицее. Цена каждого - 5 млн тенге. В эту сумму входят мебель, оборудование и годовой запас семян для исследований. В кабинете на каждой парте установлены два пластиковых бокса для растений, корни которых омываются водой, обогащенной кислородом. Также есть аэропонная установка и LED-подсветка нужного спектра. В боксах уже зеленеют ростки пшеницы и огурцов.

Метод гидропоники был известен еще в Древнем Вавилоне - его использовали при создании знаменитых висячих садов Семирамиды. С 70-х годов 20-го века во всем мире распространено выращивание растений на питательном растворе, причем в промышленных масштабах. Костанайцы тоже зимой покупают кустики салата с корнями, оплетающими малюсенькие пластиковые горшочки, - это как раз продукт гидропоники.

Но одно дело, когда эта технология является частью производства продуктов питания, а другое - когда гидропоника применяется в образовательном процессе. Здесь мало, чтобы посеянное дало биомассу, надо разработать для учеников программы исследований, составить график работы в кабинете гидропоники, найти точки соприкосновения теоретических изысканий с практическим результатом. В школе-интернате все продумали еще до запуска кабинета.

- У нас так много желающих заниматься в этом кабинете, что пришлось составлять график его работы, - рассказала заместитель директора по учебной работе Айман ИГИСИНОВА. - Будут заниматься ученики 7-11 классов. Для учащихся старших классов это хорошее подспорье в выборе будущей профессии. Тем более, что сейчас становятся все более востребованными сельхозспециальности. Ребята, выбравшие этот путь, уже здесь смогут получать определенные практические навыки в агрономии. Наши ученики уже проращивали семена зерновых культур в рамках своих исследований. Ближе к весне будем проращивать семена декоративных растений, которыми собираемся озеленять территорию интерната. Также собираемся проращивать семена тропических растений. Надеемся, чуть позже у нас появится небольшая теплица.

Оборудование кабинета позволяет также заниматься аэропоникой - при этом методе, в отличие от гидропонного, корни растений не погружены в питательный раствор, а находятся в воздушной среде, куда постоянно подается мельчайшая водная взвесь.

Кабинет поможет преподавателям школы-интерната стимулировать познавательную деятельность учеников, которым биологические знания понадобятся для поступления в высшие учебные заведения.

- Я увлекаюсь биологией давно и серьезно занимаюсь НОУ уже 4 года, - поделилась с "НГ" ученица 10 класса Дильназ ОМАРОВА. - Собираюсь поступать в медицинский институт, для этого нужно очень хорошо знать биологию. На тему преимуществ гидропонного метода защитила научную работу еще в прошлом году. В этом году буду продолжать свою работу. Очень увлекают неизученные стороны роста растений в условиях гидропонных систем, особенно морфофизиологические различия при совершенно одинаковых условиях.