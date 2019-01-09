Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи семьи погорельцев в Костанае

Частный дом в поселке Джамбул Костанайского района сгорел 2 января, без крыши над головой остались супруги Исмагуловы и их десятилетний сын. Вместе с домом сгорели и все вещи, в том числе одежда.





Как сообщил "НГ" 8 января Самат ИСМАГУЛОВ, на их просьбу о помощи откликнулось очень много людей.

- Неравнодушные люди начали распространять информацию в мессенджерах, в соцсетях, - рассказал он. - Я вот, честно говоря, даже не ожидал. Не только из нашей области, но и из дальнего зарубежья, из Германии и России слали переводы.





Общая сумма пожертвований составила более 300 000 тенге. Костанайская фирма пообещала установить 5 окон по цене четырех, на это ушло 160 000 тенге. Односельчанин продал пеноблоки с 50-процентной скидкой на сумму 120 000 тенге - они нужны для того, чтобы перестроить треснувшие от пожара стены.





- Много людей привозили вещи, очень много вещей, - отметил Самат. - Мы уже просто отказывались, потому что нам негде жить и некуда складывать эти вещи. Мне вот, например, куртку привезли - я сейчас в ней, потому что моя сгорела. Супруге куртку привезли, сыну тоже.

При пожаре Исмагулов получил ожог руки, еще несколько недель ему нужно ходить на перевязки в местный ФАП. Помимо медицинской помощи, сотрудники ФАПа оказали и материальную, скинулись деньгами.





Сейчас семье для возведения кровли необходимы балки, доски, жесть.



Контактный телефон Исмагуловых: +7 (747) 960-37-12