Чемпионат области по лыжным гонкам прошел в Костанае

Зимний чемпионат Костанайской области по лыжным гонкам провели 1-8 января на базе ДЮСШ № 3, которую в народе называют "Юннатами".

В очередной раз можно было убедиться в целеустремленности как юных, так и взрослых спортсменов, так как морозы в дни соревнований были нешуточные. Однако никто не унывал, спортсмены лишь изредка бегали греться в сторожку, именуемую тренерской, в которой есть детские раздевалки, но нет туалета и санузла.

Участников собралось немало - 91 лыжник: 60 парней и 31 девушка. Соревновались в спринте на дистанции 1 200 м и в классическом ходе - у юношей на 15 км, у девушек на 10 км.

- У нас проходит чемпионат среди спортсменов 2000 г. р. и старше и 2001 г. р. и моложе, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Дмитрий ПЛАТОНОВ. - Этим турниром мы открываем год перед отбором на чемпионат Казахстана среди школьников и юниоров, туда мы планируем выехать. 26-28 января у нас будет проходить второй этап Кубка Костанайской области, первый этап прошел в конце декабря. Сегодня участвуют лыжники из Костаная, Рудного, Лисаковска, Тарановского, Костанайского, Сарыкольского и Мендыгаринского районов. Костанай представили 25 спортсменов. Массовость на этих соревнованиях не очень большая, так как у нас сейчас идет больше отбор на взрослые соревнования.

В чемпионате области приняли участие 90 спортсменов 2000 г. р. и старше и 2001 г. р. и моложе

- Что можете сказать по поводу лыжной базы, которую обещали построить в Костанае в этом году? - спросил корреспондент «НГ»

- Знаете, я в этом вопросе некомпетентен. Это не ко мне вопрос, - ответил Платонов. - Вроде как обещают, что в этом году начнут.

- Насколько важна лыжная база для Костанайской области?

- Конечно, лыжная база важна. У нас на данный момент мало раздевалок, например. Даже у тренеров нет тех же раздевалок, нет туалета внутри здания, как нет и душевой. Ну и многого, многого другого... Здесь должно тренироваться примерно 60 детей, представляете? Такое количество и в таком домике.

Напомним, что первый и пока единственный в истории Казахстана чемпион зимних Паралимпийских игр, костанайский лыжник Александр Колядин выезжал и выезжает на сборы и подготовку к соревнованиям в Акмолинскую область - в Щучинск. Так как костанайская лыжная база является устаревшей для подготовки к серьезным турнирам. Эта ситуация не осталась без внимания, ее отметил и директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета Казахстана Елсияр Канагатов во время визита в Костанай в июне 2018 года. Тогда же его точку зрения поддержал и заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Да Колядин стрельнул! - сказал он. - Но это единичный случай. И то - потому что человек занимался до этого, а потом получил травму. Должны создаться условия. На сборы он ездит в Щучинск, потому что там есть лыжная база. И у нас она должна быть.

25 декабря 2018 года, на торжественном чествовании спортсменов в спорткомплексе «Костанай», аким Костанайской области Архимед Мухамбетов объявил о строительстве новой лыжной базы в Костанае, порадовав лыжников, тренеров и любителей спорта.

Но вернемся к чемпионату области. Первой к финишу среди девушек на дистанции 10 км классическим ходом пришла спортсменка из Костаная Марина Люфт, второй была воспитанница ДЮСШ № 3 Лаура Киныбаева, бронзу взяла рудничанка Анастасия Ротова.

В группе женщин в гонке классическим ходом участвовали всего три спортсменки. Ксения Шалыгина из Тарановского района была первой, ее землячка Елена Федорова - второй, на третьем месте - Юлия Кравченко из Узункольского района.

У мужчин на дистанции 15 км классическим ходом победил костанаец Руслан Дуненбаев, второе место занял Артем Ковалев из Костаная, бронзу взял костанаец Александр Воробьев.

Александр Воробьев уверенно лидировал в спринте и взял заслуженное золото

Юноши на этой же дистанции распределили места следующим образом: на первом месте Алмас Каримов (ДЮСШ № 3), второе место за Алибеком Нукеевым (ДЮСШ № 3) и бронза у Алишера Кинуарбека из Костанайского района.

В спринте среди мужчин золото взял Александр Воробьев, серебро у Артема Ковалева, бронза у Александра Пархоменко из Тарановского района.

Среди женщин спринт покорила Ксения Шалыгина, Лаура Киныбаева из Костаная заняла 2 место, На третьем месте Валерия Бабченко из ДЮСШ № 3.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА