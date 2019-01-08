Новогодние старты по конькобежному спорту прошли в Костанае

Лед «Технодом арены» 4-6 января был переполнен юными спортсменами - здесь по традиции прошел открытый чемпионат Костаная по конькобежному спорту, посвященный Новому году.

На старт вышли 105 конькобежцев младшего и среднего возраста, самая юная участница - 2011 года рождения. «Давай, давай, обходи по внутреннему кругу!» - кричали болельщики спортсменам.

- Дистанции были сокращены из-за морозной погоды, - рассказала «НГ» тренер ДЮСШ № 3 по конькобежному спорту Анна ЦЫГАНОВА. - К младшему возрасту относятся 2006 год рождения, вторая половина 2007-го и первая половина 2008 года. У нас год разделен на две половины: с января по июнь - первая, с июля по декабрь - вторая. То есть, кто рожден в 2006 году до июня, тот уже перешел в категорию среднего возраста. Принимали участие и старшие юноши и девушки, юниоры и юниорки, но они участвовали уже вне конкурса.

Среди юношей и девушек среднего возраста тренеры отмечают костанайских спортсменов Андрея Семенова и Аружан Искужинову. В младшей группе - рудничанина Вадима Кузнецова и Ирину Швыркову из Костаная.

Рудничанин Вадим Кузнецов победил в забеге на 500 среди младших юношей



На дистанции 100 м среди девочек 2010 г. р. Полина Полуянова (Костанай) была первой, подтвердила свой статус лидера. Напомним, что на чемпионате Костанайской области, который проходил 15-16 декабря 2018 года, Полина также была лучшей в своей возрастной категории. Второе место на этой дистанции заняла Арина Семенова, бронза у Анастасии Бабрыкиной, обе - из Костаная.

Среди мальчиков 2010 г. р. в забеге на 100 м весь пьедестал был костанайским. Первым к финишу пришел Ростислав Чучалин, вторым был Святослав Кибальник, бронза досталась Михаилу Березуцкому.

Среди юношей младшей возрастной группы на дистанции 500 м рудничанин Вадим Кузнецов стал чемпионом турнира, серебро взял еще один гость из Рудного Данил Бернштейн, костанаец Валерий Радочкин был третьим.

Среди девушек младшей возрастной категории в забеге на 500 м первое место заняла Ирина Швыркова из Костаная, за ней на полторы секунды позже прибежала рудничанка Екатерина Кузняткина, третьей стала Виктория Кузнецова из Рудного.

Ирина Швыркова (Костанай) была первой на дистанции 500 м в младшей возрастной категории



В средней возрастной категории юношей в забеге на 500 м все призовые места забрали костанайцы: Андрей Семенов - 1 место, Дмитрий Бичуркин - 2 место, бронза - за Денисом Демурой.

Девушки в средней группе на дистанции 500 м распределили места так: первое - Аружан Искужинова, второе - Дания Бажакова, третье - Милана Пружинина. Все трое - из Костаная.

Руслан Бегимбетов (Костанай) победил в забеге на 500 м среди юношей



Среди юношей на этой же дистанции первым был Руслан Бегимбетов, 2 место взял Владислав Петров и третьим стал Алексей Егоров. Все - из Костаная.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА