График движения поездов через Астану изменят на один день

Корректировка графика связана с проведением плановых ремонтных работ путей и сооружений на станции Астана-1. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

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На время проведения работ - 24 января, с 0.00 до 18.00, - движение всех пассажирских поездов будет перенесено на станцию Астана-Нурлы-Жол. Как сообщили в пресс-службе, ожидаемая корректировка расписания составит 1-2 часа и будет касаться 36-ти поездов.