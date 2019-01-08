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График движения поездов через Астану изменят на один день

8 января 2019, 13:10 |  Общество

Корректировка графика связана с проведением плановых ремонтных работ путей и сооружений на станции Астана-1. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Фото tengrinews.kz

На время проведения работ - 24 января, с 0.00 до 18.00, - движение всех пассажирских поездов будет перенесено на станцию Астана-Нурлы-Жол. Как сообщили в пресс-службе, ожидаемая корректировка расписания составит 1-2 часа и будет касаться 36-ти поездов.

1

№76 Петропавловск – Кызылорда

 

19

№83 Караганды – Москва

2

№363/364 Караганды – Томск-2

 

20

№307 Жезказган – Астана-1

3

№328 Костанай – Караганды

 

21

№308 Астана-1 – Жезказган

4

№312 Астана-1 – Семей

 

22

№95 Астана НЖ – Уральск

5

№7507 Астана НЖ – Кокшетау

 

23

№9 Алматы-1 – Астана НЖ

6

№604 Аркалык – Астана НЖ

 

24

№6857 Караганды – Астана-1

7

№55Кызылорда – Кокшетау

 

25

№6858 Астана-1 – Караганды

8

№153 Семей – Астана НЖ

 

26

№146 Омск – Караганды

9

№86 Астана-1 – Сарыагаш

 

27

№58 Уральск – Астана НЖ

10

№3 Алматы-2 – Астана НЖ

 

28

№154 Астана НЖ – Семей

11

№711 Шымкент – Астана НЖ

 

29

№7501 Павлодар – Астана-1

12

№6829 Ерейментау – Кокшетау

 

30

№7502 Астана-1 – Павлодар

13

№705 Алматы-2 – Петропавловск

 

31

№39 Астана НЖ – Челябинск

14

№673 Павлодар – Астана НЖ

 

32

№38 Мангистау – Астана НЖ

15

№6803 Астана – Атбасар

 

33

№327 Караганды – Костанай

16

№16 Петропавловск – Алматы-2

 

34

№4 Астана НЖ – Алматы-2

17

№44 Костанай – Алматы-1

 

35

№43 Алматы-1 – Костанай

18

№40 Челябинск – Астана НЖ

 

36

№316 Казань – Ташкент 



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