График движения поездов через Астану изменят на один день
Корректировка графика связана с проведением плановых ремонтных работ путей и сооружений на станции Астана-1. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».
Фото tengrinews.kz
На время проведения работ - 24 января, с 0.00 до 18.00, - движение всех пассажирских поездов будет перенесено на станцию Астана-Нурлы-Жол. Как сообщили в пресс-службе, ожидаемая корректировка расписания составит 1-2 часа и будет касаться 36-ти поездов.
|
1
|
№76 Петропавловск – Кызылорда
|
|
19
|
№83 Караганды – Москва
|
2
|
№363/364 Караганды – Томск-2
|
|
20
|
№307 Жезказган – Астана-1
|
3
|
№328 Костанай – Караганды
|
|
21
|
№308 Астана-1 – Жезказган
|
4
|
№312 Астана-1 – Семей
|
|
22
|
№95 Астана НЖ – Уральск
|
5
|
№7507 Астана НЖ – Кокшетау
|
|
23
|
№9 Алматы-1 – Астана НЖ
|
6
|
№604 Аркалык – Астана НЖ
|
|
24
|
№6857 Караганды – Астана-1
|
7
|
№55Кызылорда – Кокшетау
|
|
25
|
№6858 Астана-1 – Караганды
|
8
|
№153 Семей – Астана НЖ
|
|
26
|
№146 Омск – Караганды
|
9
|
№86 Астана-1 – Сарыагаш
|
|
27
|
№58 Уральск – Астана НЖ
|
10
|
№3 Алматы-2 – Астана НЖ
|
|
28
|
№154 Астана НЖ – Семей
|
11
|
№711 Шымкент – Астана НЖ
|
|
29
|
№7501 Павлодар – Астана-1
|
12
|
№6829 Ерейментау – Кокшетау
|
|
30
|
№7502 Астана-1 – Павлодар
|
13
|
№705 Алматы-2 – Петропавловск
|
|
31
|
№39 Астана НЖ – Челябинск
|
14
|
№673 Павлодар – Астана НЖ
|
|
32
|
№38 Мангистау – Астана НЖ
|
15
|
№6803 Астана – Атбасар
|
|
33
|
№327 Караганды – Костанай
|
16
|
№16 Петропавловск – Алматы-2
|
|
34
|
№4 Астана НЖ – Алматы-2
|
17
|
№44 Костанай – Алматы-1
|
|
35
|
№43 Алматы-1 – Костанай
|
18
|
№40 Челябинск – Астана НЖ
|
|
36
|
№316 Казань – Ташкент
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Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: не сдувает? Примерно вот так вот. a.radikal.ru Попробуй - сдуй её... :lol: :oops:
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
"внедряющий этические нормы продвижения лекарственных средств" это типа к совести и сочувствию будут коммерсов призывать?
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: на сдул не сдувает?
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
maxsaf: Теперь будет так - коммерсу дают предельную цену Вы уже ознакомились с текстом закона, поэтому так уверенно утверждаете? Судя по сайту Акорды - там есть приписка о том, что закон еще...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: У нас хотя бы трусы надевают, когда на стул садятся. Источник:www.ng.kz А у нас - подушки на сдул кладут... :lol: