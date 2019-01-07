ХК "Горняк" в первой серии домашних матчей 2019 года встретился с "Арланом" из Кокшетау
В рамках чемпионата Казахстана по хоккею среди команд высшей лиги «Горняк» сыграл с лидером турнира - «Арланом» - 5-го и 6 января в Рудном.
Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Арлан» на первом месте, опережает идущий следом «Иртыш» на 3 очка, «Горняк» - на восьмом месте, отмечается в отчете о матчах на странице "Горняка" ВКонтакте.
Команды решают разные задачи: хозяевам площадки надо стремиться набирать очки в каждой встрече, невзирая на титулы. Гости же сейчас готовятся к финальному раунду Континентального кубка, который пройдёт в Ирландии. Кроме «Арлана», в финале примут участие "Белфаст Джайентс" (Ирландия), «Гомель»(Беларусь) и ГКС «Катовице»(Польша).
С одной стороны, матчи чемпионата страны для гостей важны в плане набора очков и поддержания игрового тонуса, а с другой стороны кокшетауские хоккеисты стараются играть предельно осторожно, чтобы не получить обидную травму перед выездом в Европу. Поэтому первый матч на Ледовой арене Рудного не отличался повышенной агрессией, высокими скоростями, жёстким прессингом.
Гости решили свою задачу выполнить «малой кровью», победить «на классе». И им это удалось.
В первом периоде зрители взятия ворот не увидели, игра была равной, события разворачивались с переменным успехом. «Арлан» словно ждал своего часа и дождался в середине второго периода: Иван Киселёв и Алексей Анциферов выкатились на одного защитника, следует короткая «стеночка», и шайба после касания Киселёва влетает в ворота Орехова – 0:1.
В оставшееся время хозяева пытались взломать оборону гостей, но голкипер Полошков был неприступен. «Арлан» играл по счёту и довёл матч до победы.
«Горняк» (Рудный) - «Арлан» (Кокшетау) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 Киселев (Анциферов) - 34:38
Вратари: Орехов (00:00 - 58:22) - Полошков
Броски: 18-33
Штраф: 4-6
Во втором матче "Горняк" к середине второго периода вел в счете - 2:0. Голы забили Максим Горечишников с передачи Жилина, Моренца и Александр Зубрицкий с передачи Жилина, Каравдина. Но гости уже к концу второго периода сравняли счет, а в третьем забили две безответные шайбы. Итог - 2:4.
Фото со страницы ХК "Горняк" ВКонтакте
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 182
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Флуд и оффтопик (часть 3)
www.playcast.ru
Религия или Наука
Из статьи Евгения ШИБАРШИНА "Уйти от религиозных спекуляций" я узнал, что в конце 2017 года официально было заявлено, что верующими себя считает 91% казахстанцев. Хотелось бы узнать, как с...
"TAZALIKE". Флешмоб по уборке мусора предложил бизнесмен Сейсембаев
Слова то какие нынче в моде: Цифровизация, Туалетизация... :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса: так это сегодня фишка очень многих сми... Источник:www.ng.kz О, это да! Бывает, название - прямо мировая сенсация, а суть - пшик.
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Ни в названии, ни в описании ничего не понятно. Источник:www.ng.kz так это сегодня фишка очень многих сми...Тем самым себе "читателей" накручивают... Кто-то раскусит и...