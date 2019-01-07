ХК "Горняк" в первой серии домашних матчей 2019 года встретился с "Арланом" из Кокшетау

В рамках чемпионата Казахстана по хоккею среди команд высшей лиги «Горняк» сыграл с лидером турнира - «Арланом» - 5-го и 6 января в Рудном.

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Арлан» на первом месте, опережает идущий следом «Иртыш» на 3 очка, «Горняк» - на восьмом месте, отмечается в отчете о матчах на странице "Горняка" ВКонтакте.

Команды решают разные задачи: хозяевам площадки надо стремиться набирать очки в каждой встрече, невзирая на титулы. Гости же сейчас готовятся к финальному раунду Континентального кубка, который пройдёт в Ирландии. Кроме «Арлана», в финале примут участие "Белфаст Джайентс" (Ирландия), «Гомель»(Беларусь) и ГКС «Катовице»(Польша).

С одной стороны, матчи чемпионата страны для гостей важны в плане набора очков и поддержания игрового тонуса, а с другой стороны кокшетауские хоккеисты стараются играть предельно осторожно, чтобы не получить обидную травму перед выездом в Европу. Поэтому первый матч на Ледовой арене Рудного не отличался повышенной агрессией, высокими скоростями, жёстким прессингом.

Гости решили свою задачу выполнить «малой кровью», победить «на классе». И им это удалось.

В первом периоде зрители взятия ворот не увидели, игра была равной, события разворачивались с переменным успехом. «Арлан» словно ждал своего часа и дождался в середине второго периода: Иван Киселёв и Алексей Анциферов выкатились на одного защитника, следует короткая «стеночка», и шайба после касания Киселёва влетает в ворота Орехова – 0:1.

В оставшееся время хозяева пытались взломать оборону гостей, но голкипер Полошков был неприступен. «Арлан» играл по счёту и довёл матч до победы.

«Горняк» (Рудный) - «Арлан» (Кокшетау) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 Киселев (Анциферов) - 34:38

Вратари: Орехов (00:00 - 58:22) - Полошков

Броски: 18-33

Штраф: 4-6

Во втором матче "Горняк" к середине второго периода вел в счете - 2:0. Голы забили Максим Горечишников с передачи Жилина, Моренца и Александр Зубрицкий с передачи Жилина, Каравдина. Но гости уже к концу второго периода сравняли счет, а в третьем забили две безответные шайбы. Итог - 2:4.

Фото со страницы ХК "Горняк" ВКонтакте