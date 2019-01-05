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16 января в Казахстане временно приостановит работу телевидение и радио
informburo.kz
5 января 2019, 10:00 | Общество
16 января АО "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы и контрольные измерения спутниковой сети, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт компании.
Все радио- и телеканалы Otau TV будут отключены с 3.00 до 17.00.
Комплексные профилактические работы проводятся один раз в квартал. Отключения, согласно графику, запланированы на 17 апреля, 17 июля и 16 октября 2019 года.
АО "Казтелерадио" – национальный оператор телерадиовещания Казахстана, осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов.
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