16 января в Казахстане временно приостановит работу телевидение и радио

16 января АО "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы и контрольные измерения спутниковой сети, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт компании.

Все радио- и телеканалы Otau TV будут отключены с 3.00 до 17.00.

Комплексные профилактические работы проводятся один раз в квартал. Отключения, согласно графику, запланированы на 17 апреля, 17 июля и 16 октября 2019 года.

АО "Казтелерадио" – национальный оператор телерадиовещания Казахстана, осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов.