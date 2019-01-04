Пособие по краеведению создали в Костанайской области

Уже в этом году по нему будут заниматься ученики 5-7-х классов. Книга включает 20 тем, материал которых дополняет учебные курсы по истории Казахстана, по казахской литературе, географии и музыке.

Учебник составлялся под руководством сотрудников методкабинета дошкольного и общего образования управления образования Костанайской области.

- В нем - материалы, разработанные ведущими учителями-историками области. Многие из этих педагогов имеют опыт по составлению авторских курсов по краеведению, - рассказала «НГ» руководитель методкабинета Сайран МУКАШЕВА. - С нами работали также преподаватели вузов, мы обращались в областной краеведческий музей, библиотеку имени Толстого, архив Костанайской области.

Учебник в двух вариантах: на русском и казахском языках. По словам Сайран Мукашевой, он прошел несколько экспертиз в образовательном центре «Учебник», его смотрели также в аппарате главы государства. Печатается книга в издательстве «Атамура». Костанайская область сделала заказ на 9 000 экземпляров. В начале декабря издательство получило последние правки. В январе нового года книга должна быть введена в учебный процесс.

Каждая область Казахстана создала свой учебник, в котором размещена информация о сакральных местах регионов, их неповторимых особенностях, заслуженных людях.