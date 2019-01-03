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Menden1968
Источник: взрыв дома в Магнитогорске — теракт, в маршрутке убиты террористы
vz.ru
03.01.19 21:28
elektron
Назарбаев подписал закон о кино
Ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщал, что действующая статья закона "О культуре", касающаяся обязательного дубляжа фильмов на казахский язык, является...
03.01.19 19:57
maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Khalisi: Да как вы время на это находите? В статье же написали - еще 200 лямов надо. Не свалятся же они с неба - налоги собрать надо, а для налогов работать надо. А когда наработаетесь - гляньте...
03.01.19 19:53
Menden1968
Бывший полицейский задержал молодых людей, сливающих бензин из чужих автомобилей в Костанае
... предвращено очереднре преступление века гопников...да очень интересно как они сливали бензин с легковых авто?
03.01.19 19:45
maxsaf
Назарбаев подписал закон о кино
Khalisi: Таки и учат язык между прочим! И вот так тоже учат. :lol:
03.01.19 19:44
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В ближайшие дни на территории Костанайской области ожидается ослабление морозов

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

3 января 2019, 18:19 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу, 4-5 января, будет ясная погода без осадков. В воскресенье, 6 января, возможен снег, но небольшой. Метелей, гололеда и туманов не ожидается.


- Морозы начнут ослабевать, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью пятницы, 4 января, прогнозируется 25-30 градусов мороза, но местами будет несколько теплее - 15-20 градусов ниже нуля. Днем в пятницу будет еще морозно: минус 18-23, местами 15 градусов мороза. Но к воскресенью температура постепенно поднимется и ночью достигнет показателей 17-22 градуса ниже нуля, а местами будет всего минус 7-12. Воскресным днем нас ожидает приятный мороз - от 9 до 14 градусов. Местами будет еще теплее - всего 6 градусов мороза.

Ветер до конца недели будет юго-западного направления скоростью 9-14 м/с, только в воскресенье возможно усиление до 15-20 м/с.
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