В ближайшие дни на территории Костанайской области ожидается ослабление морозов
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу, 4-5 января, будет ясная погода без осадков. В воскресенье, 6 января, возможен снег, но небольшой. Метелей, гололеда и туманов не ожидается.
- Морозы начнут ослабевать, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью пятницы, 4 января, прогнозируется 25-30 градусов мороза, но местами будет несколько теплее - 15-20 градусов ниже нуля. Днем в пятницу будет еще морозно: минус 18-23, местами 15 градусов мороза. Но к воскресенью температура постепенно поднимется и ночью достигнет показателей 17-22 градуса ниже нуля, а местами будет всего минус 7-12. Воскресным днем нас ожидает приятный мороз - от 9 до 14 градусов. Местами будет еще теплее - всего 6 градусов мороза.
Ветер до конца недели будет юго-западного направления скоростью 9-14 м/с, только в воскресенье возможно усиление до 15-20 м/с.
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