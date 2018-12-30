Форум
maxsaf
Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач
не доедать после Нового года просроченные салаты Дык в этом же самый смак :lol:
30.12.18 09:46
maxsaf
Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
Где российские лифты, китайские телевизоры? "Вы только инвестируйте и верьте в нас" (С) :-) или это распил бабла :-o вы что такое говорите?
30.12.18 09:40
arman_kst
Счёт для уплаты единого совокупного платежа открыли в "Правительстве для граждан"
Ежемесячно - не накладно.
30.12.18 08:02
Menden1968
Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач
...у нас курятина дешёвая,крылья по 1 евро у баура можно взять ,могу и адресок подкинуть,да и внутринности можно дёшево взять.
30.12.18 02:53
Menden1968
Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач
...что будет подавать на стол господин министр, посоветовал нам любителям салатов и горячительного, да и по имённо в каких торговых точках товары не залеживаются ну это в городах,а как быть жителям...
30.12.18 02:49
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Новогодняя ночь в Костанайской области будет морозной

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

30 декабря 2018, 08:51 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 30 декабря ожидается снег, метель. Возможен гололед. Температура ночью будет -12...-17, местами до -20...-25°С. Днем термометры покажут 10-15, местами до 20 градусов мороза.

Фото Ксении РЕБИК

- В праздничные дни жителей области ожидает усиление мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Ночью 31 декабря температура понизится до -25...-30, местами по области до -33 °С. Днем прогнозируем от 13 до 18, местами 21 градуса ниже нуля. Будет снегопад и низовая метель.

1 января ночь будет такой же морозной, как и предыдущая, днем ожидаем 10-15, местами до 18 градусов мороза. Снега будет меньше, чем в предыдущие дни, возможен туман. 2 января мороз начнет немного спадать, ночью будет 15-20, местами 25 градусов со знаком «минус». Дневная температура прогнозируется в пределах 10-14 градусов мороза. День ожидается безоблачным.

Северо-западный ветер, который ожидается в понедельник, 31 декабря, начнет менять направление на юго-западное. Если в воскресенье возможно усиление ветра до 15-20 м/с, то в последующие его скорость ветра его составит 9-14 м/с.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.12.18 08:28 Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит
29.12.18 16:53 Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач
29.12.18 15:47 Счёт для уплаты единого совокупного платежа открыли в "Правительстве для граждан"
29.12.18 14:48 "НГ" посетила еще 10 адресов, чтобы вручить новогодние подарки авторам писем Деду Морозу
29.12.18 13:37 Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий
29.12.18 10:59 Тело мужчины нашли после пожара в доме в Костанайской области
29.12.18 08:49 Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
28.12.18 16:17 Костанайские спортсмены стали чемпионами и призерами Республиканского турнира по теннису
28.12.18 14:18 Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
28.12.18 11:05 Нурбол Жумаскалиев стал спортивным директором ФК "Тобол"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 0
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх