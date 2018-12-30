Новогодняя ночь в Костанайской области будет морозной

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 30 декабря ожидается снег, метель. Возможен гололед. Температура ночью будет -12...-17, местами до -20...-25°С. Днем термометры покажут 10-15, местами до 20 градусов мороза.

Фото Ксении РЕБИК



- В праздничные дни жителей области ожидает усиление мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Ночью 31 декабря температура понизится до -25...-30, местами по области до -33 °С. Днем прогнозируем от 13 до 18, местами 21 градуса ниже нуля. Будет снегопад и низовая метель.

1 января ночь будет такой же морозной, как и предыдущая, днем ожидаем 10-15, местами до 18 градусов мороза. Снега будет меньше, чем в предыдущие дни, возможен туман. 2 января мороз начнет немного спадать, ночью будет 15-20, местами 25 градусов со знаком «минус». Дневная температура прогнозируется в пределах 10-14 градусов мороза. День ожидается безоблачным.

Северо-западный ветер, который ожидается в понедельник, 31 декабря, начнет менять направление на юго-западное. Если в воскресенье возможно усиление ветра до 15-20 м/с, то в последующие его скорость ветра его составит 9-14 м/с.