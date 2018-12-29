"НГ" посетила еще 10 адресов, чтобы вручить новогодние подарки авторам писем Деду Морозу

Дополнительный новогодний рейс сделал наш Дед Мороз 28 декабря, чтобы развезти опоздавшие подарки, которые его добровольные помощники приготовили авторам тронувших их писем. Еще 16 детей в итоге получили подарки, которые по каким-либо причинам не прибыли вовремя. Правда в этот рейс Дед Мороз отправился уже без Снегурочки.

Письмо Филиппа было последним, которое успело прийти в назначенный срок. Под номером 111 оно легло в папку с остальными без особой надежды на исполнение, потому что ребенок хотел смартфон. Писем с таким желанием было, пожалуй больше всего в этом году. Но далеко не на каждое нашелся помощник Деда Мороза. Филиппу очень повезло, вряд ли у него была бы возможность получить желанный подарок неволшебным путем.

Филипп и два его брата живут с бабушкой и дедушкой. Тяжеловато приходится, когда нет родителей, поэтому и было написано это письмо. Когда Дед Мороз вручил мальчику заветную коробочку со смартфоном, тот от волнения даже не смог ее открыть сразу. Когда же гаджет оказался в руках Филиппа, он сказал, что о таком классном смартфоне даже и не мечтал. Но, это же Новый год!

Следующий визит Дед Мороз нанес семье, где мама одна воспитывает троих детей. Письмо писала старшая девочка — 13-летняя Мадина. Она рассказала, что у нее есть сестренка Жансая, которой 9 лет, и шестимесячный братик. Желания были довольно скромными: куртка, синие шапочка и шарфик, кукла Lol и ходунки для братика. Правда, на ходунки помощник Деда Мороза не нашелся - ортопеды неоднозначно отзываются об этом приспособлении, зато теперь у мальчика есть очень удобные и теплые санки-коляска. Мадине в пору пришлась куртка, а Жансае шапочка и в комплекте к ней такой же синий снуд. Куколке Lol, которые сейчас очень популярны у девочек, Жансая тоже очень обрадовалась.

Теплая одежда стала подарком и для Лизы, у которой, как и у Филиппа нет родителей. О Лизе заботятся бабушка и дедушка. И хотя Лиза уже почти взрослая, без поддержки близких она не может — у Лизы ДЦП и передвигается она только с помощником.

- Как долго я тебя ждала, Дедушка Мороз! - Сказала Лиза, писавшая первое письмо еще год назад. Тогда просьбу не удалось осуществить, ведь, финские санки (финки), которые она просила, нельзя купить в Костанае. Их заказывают в Санкт-Петербурге. Такие мы уже дарили другой девушке, страдающей ДЦП — Оле Кунцевич. На них можно посадить и зафиксировать даже взрослого человека, а катить их легче, чем обычные санки. В этом году Лиза еще раз попросила у Деда Мороза финки и к ним еще добавила теплый лыжный костюм и шапочку с помпоном. Костюм и шапку мы уже вручили. А вот санки еще в пути, поэтому к Лизе Дед Мороз приедет еще раз.

Святославу, трехлетнему мальчику с синдромом Дауна, нужна была шведская стенка, потому что ему врачи рекомендовали укреплять слабые мышцы спины. К сожалению, помощника на этот подарок не нашлось. Но мы очень хотели поздравить Святика и привезли ему в подарок развивающие игры и яркие книжки. По опыту мы знаем, что у таких детей всегда искренняя и бурная реакция на подарки. Только в этот раз нам не повезло запечатлеть момент радости во время вручения сюрприза. Святослав к моменту нашего приезда заснул, а будить сладко спящего ребенка мы не решились. Подарок передаст Святику мама.

Самый «деловой» подарок этого дня получил 7-летний Артур. Он занимается выпиливанием лобзиком. Вот лобзик и был для мальчика желанным подарком. Разумеется, с набором дополнительных пилок. Артур в письме не забыл сообщить, что у него есть две сестры: 15-летняя Лера и 10-летняя Софа, но «техзадание» на подарки для них написано не было. На свой риск Дед Мороз привез Софе мегапопулярную куклу Lol, а Лере, которая серьезно увлекается английским языком, рукодельный набор, с помощью которого она может изобразить стразами Тауэрский мост — одну из визитных карточек Лондона.

Очень неожиданным был визит Деда Мороза для Арыстана, который написал в письме, что хочет 3D-ручку. Написал, но не ожидал, что желание исполнится. Нас встретили мальчик и бабушка, глаза были одинаково удивленными у обоих. Ведь телефон Арыстан в письме не указал и Дед Мороз нагрянул без предупреждения. Но ошеломление быстро сменилось радостью, Арыстан прочитал стих и получил свой волшебный подарок.

Двухлетний Паша живет в Затобольске, в тот день это был самый дальний адрес, по которому отправилась команда Деда Мороза. Миролюбивая собака без проблем пропустила нас в дом, где Паша уже ждал, когда же под нарядной елочкой появятся подарки. Вместе с Пашей ждала волшебного сюрприза и сестра Олеся. Вместе с братиком они будут пользоваться детским мольбертом и познавательной игрой про животных. А сам Паша сразу прикипел сердцем к большому игрушечному самосвалу.

Алина уже знакома нам по прошлогодней акции «Письмо Деду Морозу». У девочки ДЦП и порок сердца. Для развития ей нужен был музыкальный планшет с буквами и цифрами. Такого в городе не нашлось. Но взамен одного планшета Алина получила две музыкальные игрушки в виде телефонов — одну с буквами, другую с цифрами и формами. И еще развивающие игрушки, которые точно не будут заброшены. Благодарность девочка выразила теплыми объятиями, которые, правда адресовала не Деду Морозу, а его секретарю. Видимо, хорошо запомнила лицо с прошлогоднего визита.

Два письма пришли Деду Морозу из одного дома, одного подъезда и даже с одного этажа. Одно из них написала Полина, ей 10 лет. У нее есть 5-летняя сестра Наташа и совсем маленький братик — ему всего два месяца. Девочки были очень рады куклам, а братику Дед Мороз подарил музыкальную игрушку для младенцев. Время летит быстро, очень скоро он сам научится тянуть за веревочку, которая заводит музыкальный механизм.

На одном этаже с Полиной и Наташей живут две сестры: Полина (тоже Полина) и Даша. Даше 15, а Поле всего 4 года. Полина очень бойко прочитала стишок и получила желанный кукольный домик. А еще на двоих с сестрой они будут складывать большой пазл на 1000 деталей. Хорошее занятие для зимних вечеров, когда мороз не позволяет гулять на улице.

Это еще не завершение акции. Три подарка пока в пути. Мы обязательно вручим их, теперь уже после праздника, и расскажем вам.