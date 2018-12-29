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"НГ" посетила еще 10 адресов, чтобы вручить новогодние подарки авторам писем Деду Морозу

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 декабря 2018, 14:48 |  Общество

Дополнительный новогодний рейс сделал наш Дед Мороз 28 декабря, чтобы развезти опоздавшие подарки, которые его добровольные помощники приготовили авторам тронувших их писем.  Еще 16 детей в итоге получили подарки, которые по каким-либо причинам не прибыли вовремя. Правда в этот рейс Дед Мороз отправился уже без Снегурочки.

Письмо Филиппа было последним, которое успело прийти в назначенный срок. Под номером 111 оно легло в папку с остальными без особой надежды на исполнение, потому что ребенок хотел смартфон. Писем с таким желанием было, пожалуй больше всего в этом году. Но далеко не на каждое нашелся помощник Деда Мороза. Филиппу очень повезло, вряд ли у него была бы возможность получить желанный подарок неволшебным путем.

Филипп и два его брата живут с бабушкой и дедушкой. Тяжеловато приходится, когда нет родителей, поэтому и было написано это письмо. Когда Дед Мороз вручил мальчику заветную коробочку со смартфоном, тот от волнения даже не смог ее открыть сразу. Когда же гаджет оказался в руках Филиппа, он сказал, что о таком классном смартфоне даже и не мечтал. Но, это же Новый год!

Следующий визит Дед Мороз нанес семье, где мама одна воспитывает троих детей. Письмо писала старшая девочка — 13-летняя Мадина. Она рассказала, что у нее  есть сестренка Жансая, которой 9 лет, и шестимесячный братик. Желания были довольно скромными: куртка, синие шапочка и шарфик, кукла Lol и ходунки для братика. Правда, на ходунки помощник Деда Мороза не нашелся - ортопеды неоднозначно отзываются об этом приспособлении, зато теперь у мальчика есть очень удобные и теплые санки-коляска. Мадине в пору пришлась куртка, а Жансае шапочка и в комплекте к ней такой же синий снуд. Куколке Lol, которые сейчас очень популярны у девочек, Жансая тоже очень обрадовалась.

Теплая одежда стала подарком и для Лизы, у которой, как и у Филиппа нет родителей. О Лизе заботятся бабушка и дедушка. И хотя Лиза уже почти взрослая, без поддержки близких она не может — у Лизы ДЦП и передвигается она только с помощником.

- Как  долго я тебя ждала, Дедушка Мороз! - Сказала Лиза, писавшая первое письмо еще год назад. Тогда просьбу  не удалось осуществить, ведь, финские санки (финки), которые она просила, нельзя купить в Костанае. Их заказывают в Санкт-Петербурге. Такие мы уже дарили другой девушке, страдающей ДЦП — Оле Кунцевич. На них можно посадить и зафиксировать даже взрослого человека, а катить их легче, чем обычные санки. В этом году  Лиза еще раз попросила у Деда Мороза финки и к ним еще добавила теплый лыжный костюм и шапочку с помпоном. Костюм и шапку мы уже вручили. А вот санки еще в пути, поэтому к Лизе Дед Мороз приедет еще раз.

Святославу, трехлетнему мальчику с синдромом Дауна, нужна была шведская стенка, потому что ему врачи рекомендовали укреплять слабые мышцы спины. К сожалению, помощника на этот подарок не нашлось. Но мы очень хотели поздравить Святика и привезли ему в подарок развивающие игры и яркие книжки. По опыту мы знаем, что у таких детей всегда искренняя и бурная реакция на подарки. Только в этот раз нам не повезло запечатлеть момент радости во время вручения сюрприза. Святослав к моменту нашего приезда заснул, а будить сладко спящего ребенка мы не решились. Подарок передаст Святику мама.

Самый «деловой» подарок этого дня получил 7-летний Артур. Он занимается выпиливанием лобзиком. Вот лобзик и был для мальчика желанным подарком. Разумеется, с набором дополнительных пилок. Артур в письме не забыл сообщить, что у него есть две сестры: 15-летняя Лера и 10-летняя Софа, но «техзадание» на подарки для них написано не было. На свой риск Дед Мороз привез Софе мегапопулярную куклу Lol, а Лере, которая серьезно увлекается английским языком, рукодельный набор, с помощью которого она может изобразить стразами  Тауэрский мост — одну из визитных карточек Лондона.

Очень неожиданным был визит Деда Мороза для Арыстана, который написал в письме, что хочет 3D-ручку. Написал, но не ожидал, что желание исполнится. Нас встретили мальчик и бабушка, глаза были одинаково удивленными у обоих. Ведь телефон Арыстан в письме не указал и Дед Мороз нагрянул без предупреждения. Но ошеломление быстро сменилось радостью, Арыстан прочитал стих и получил свой волшебный подарок.

Двухлетний Паша живет в Затобольске, в тот день это был самый дальний адрес, по которому отправилась команда Деда Мороза. Миролюбивая собака без проблем пропустила нас в дом, где Паша уже ждал, когда же под нарядной елочкой появятся подарки. Вместе с Пашей ждала волшебного сюрприза и сестра Олеся. Вместе с братиком они будут пользоваться детским мольбертом и познавательной игрой про животных. А сам Паша сразу прикипел сердцем к большому игрушечному самосвалу.

Алина уже знакома нам по прошлогодней акции «Письмо Деду Морозу». У девочки ДЦП и порок сердца. Для развития ей нужен был музыкальный планшет с буквами и цифрами. Такого в городе не нашлось. Но взамен одного планшета Алина получила две музыкальные игрушки в виде телефонов — одну с буквами, другую с цифрами и формами. И еще развивающие игрушки, которые точно не будут заброшены. Благодарность девочка выразила теплыми объятиями, которые, правда адресовала не Деду Морозу, а его секретарю. Видимо, хорошо запомнила лицо с прошлогоднего визита.

Два письма пришли Деду Морозу из одного дома, одного подъезда и даже с одного этажа. Одно из них написала Полина, ей 10 лет. У нее есть 5-летняя сестра Наташа и совсем маленький братик — ему всего два месяца. Девочки были очень рады куклам, а братику Дед Мороз подарил музыкальную игрушку для младенцев. Время летит быстро, очень скоро он сам научится тянуть за веревочку, которая заводит музыкальный механизм.

На одном этаже с Полиной и Наташей живут две сестры: Полина (тоже Полина) и Даша. Даше 15, а Поле всего 4 года. Полина очень бойко прочитала стишок и получила желанный кукольный домик. А еще на двоих с сестрой они будут складывать большой пазл на 1000 деталей. Хорошее занятие для зимних вечеров, когда мороз не позволяет гулять на улице.

Это еще не завершение акции. Три подарка пока в пути. Мы обязательно вручим их, теперь уже после праздника, и расскажем вам.
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