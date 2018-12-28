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drakon
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28.12.18 20:43
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: только единицы тут за акима отдуваются Источник:www.ng.kz Ну так счас подтянутся. ;-) А вообще товарищ про языки больше ведёт. Кстати из за "истребления" одного из языков,...
28.12.18 20:15
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: Ну тогда понятно, миллионы выехали за пределы КЗ, только единицы беспокоятся. Миллионы не выехали никуда и не собираются, и только единицы тут за акима отдуваются :lol:
28.12.18 19:33
drakon
Ух какой шоколад!
А я вот такой шоколад - пью. Готовый. d.radikal.ru Разных сортов он - бывает. И стоит - эти 10 порций Евро с копейками,правда - без Бренди... :lol: :oops:
28.12.18 19:22
сайлау курманов
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Костанайские спортсмены стали чемпионами и призерами Республиканского турнира по теннису

Дмитрий ПЕТРЕНКО

28 декабря 2018, 16:17 |  Спорт

Сегодня, 28 декабря,  в Костанайском теннисном центре завершился Республиканский турнир по теннису, в котором приняли участие спортсмены  от 14 лет и моложе.

- Это турнир из серии Gold, они поочередно проходят по всем городам Казахстана. В турнире играют до двух поражений, после чего спортсмен вылетает из турнирной сетки. А в парном зачете даже при одном проигрыше команда сразу заканчивает соревноваться за золото и может продолжить борьбу только за третье место, - рассказал "НГ" главный судья соревнований Александр ЩЕРБИНА.

Участников турнира было меньше чем обычно, по словам главного судьи, скорее всего повлияла предновогодняя неделя. В турнире  приняли участие 23 теннисистки и 9 теннисистов. 6 девочек и 2 мальчика представляли Костанайскую область.

Костанайцы стали чемпионами в парном зачете. Золото у Михаила Березовского и Игоря Малий. Михаил также оказался лучшим в личном зачете.

Милана Кулаева и Карина Лобанова из Костаная в паре взяли серебро турнира. Помимо этого Милана и Карина заняли второе и третье места в личном зачете, уступив гостье турнира из Алматы Инкар ДЮСЕБАЙ. Инкар и ее партнерша Амира Казтуган взяли  заслуженное золото и в парном зачете.

- Мне 11 лет из них пять я занимаюсь теннисом, - рассказала победительница. - Меня привели в теннис дедушка и бабушка. Изначально я занималась гимнастикой, потом мне захотелось стать теннисисткой и я не прогадала. В этом турнире принимаю участие впервые.

- Как оцениваешь соперников?

- Сильные. В финале я встретилась с Миланой Кулаевой и выиграла ее со счетом 6/3, 6/1. С Лобановой Кариной мы сыграли 6/1 и второй сет 7/6 на тайм брейке 7/2. Мне сложнее было играть с Кариной, хотя она заняла 3 место. У нее сильные подачи и трудно отражать ее удары.

Победителей и призеров наградили медалями турнира и дипломами.
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