Костанайские спортсмены стали чемпионами и призерами Республиканского турнира по теннису
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Сегодня, 28 декабря, в Костанайском теннисном центре завершился Республиканский турнир по теннису, в котором приняли участие спортсмены от 14 лет и моложе.
- Это турнир из серии Gold, они поочередно проходят по всем городам Казахстана. В турнире играют до двух поражений, после чего спортсмен вылетает из турнирной сетки. А в парном зачете даже при одном проигрыше команда сразу заканчивает соревноваться за золото и может продолжить борьбу только за третье место, - рассказал "НГ" главный судья соревнований Александр ЩЕРБИНА.
Участников турнира было меньше чем обычно, по словам главного судьи, скорее всего повлияла предновогодняя неделя. В турнире приняли участие 23 теннисистки и 9 теннисистов. 6 девочек и 2 мальчика представляли Костанайскую область.
Костанайцы стали чемпионами в парном зачете. Золото у Михаила Березовского и Игоря Малий. Михаил также оказался лучшим в личном зачете.
Милана Кулаева и Карина Лобанова из Костаная в паре взяли серебро турнира. Помимо этого Милана и Карина заняли второе и третье места в личном зачете, уступив гостье турнира из Алматы Инкар ДЮСЕБАЙ. Инкар и ее партнерша Амира Казтуган взяли заслуженное золото и в парном зачете.
- Мне 11 лет из них пять я занимаюсь теннисом, - рассказала победительница. - Меня привели в теннис дедушка и бабушка. Изначально я занималась гимнастикой, потом мне захотелось стать теннисисткой и я не прогадала. В этом турнире принимаю участие впервые.
- Как оцениваешь соперников?
- Сильные. В финале я встретилась с Миланой Кулаевой и выиграла ее со счетом 6/3, 6/1. С Лобановой Кариной мы сыграли 6/1 и второй сет 7/6 на тайм брейке 7/2. Мне сложнее было играть с Кариной, хотя она заняла 3 место. У нее сильные подачи и трудно отражать ее удары.
Победителей и призеров наградили медалями турнира и дипломами.
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