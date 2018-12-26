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Занятия для некоторых классов первой смены отменили в Костанае
26 декабря 2018, 06:06 | Общество
А именно: учащиеся 0-5 классов утром 26 декабря могут оставаться дома в связи с отменой занятий. Причина - сильный мороз.
В шесть часов утра температура воздуха в Костанае была -25 градусов. Ветер восточный 1-3 м/с.
Фото Ксении РЕБИК
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