Занятия для некоторых классов первой смены отменили в Костанае

А именно: учащиеся 0-5 классов утром 26 декабря могут оставаться дома в связи с отменой занятий. Причина - сильный мороз.

В шесть часов утра температура воздуха в Костанае была -25 градусов. Ветер восточный 1-3 м/с.

Фото Ксении РЕБИК