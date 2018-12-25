Лучших спортсменов и тренеров области наградили в Костанае

В этом году 18 особо отличившихся на спортивной ниве жителей области получили благодарственные письма и премии. Торжественное награждение прошло в спортивно-развлекательном центре "Костанай".

До начала чествования играми и танцами разогревали зал девушки-Санта-Клаусы из клуба вожатых при Региональном центре развития дополнительного образования. В дальнейшем они взяли на себя роль аниматоров и бурными овациями поддерживали награждаемых, а после завершения торжественной части еще около часа проводили дискотеку.

Открыл ежегоднюю церемонию аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Сегодня мы подводим итоги в сфере спорта, награждаем лучших спортсменов и их тренеров. - сказал он. - Мы не случайно выбрали комплекс, который в этом году введен в эксплуатацию. 2018 год был звездным для костанайских спортсменов. На XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее участвовали наши Анастасия Крестова, Денис Кузин, Виталий Пухкало. Позже прошли паралимпийские игры, где Александр Колядин впервые в истории Казахстана за 27 лет завоевал для нашей страны золотую медаль. Вы знаете в какую он трудную ситуацию в жизни попал, но после этого, благодаря своему мужеству и воле к победе, он прославил не только Костанайскую область и страну в целом.

Крестова, Кузин и Пухкало на церемонии не присутствовали - были заняты на соревнованиях. А вот паралимпиец лыжник Александр КОЛЯДИН пришел.

- Я только прилетел с этапа Кубка Мира. Бежал, седьмой был. Приболел немного, до сих пор горло болит. Второй этап будет в Швеции с 14 января. Настрой боевой, все молодцы, потихоньку набираем форму, настраиваемся на чемпионат Мира.

Далее спортсменов и их наставников по очереди приглашали на сцену, чтобы вручить благодарственные письма, букеты и конверты. Насколько известно "НГ", премии в конвертах "весили" 20 000 тенге.

Александру Колядину и его тренеру Анатолию Писковому вручили также ордена «Құрмет».

На сцену также поднимались бронзовый призер юношеских олимпийских игр по боксу Надежда Рябец и ее тренер Роман Миничкин; бронзовый призер юношеского чемпионата мира по греко-римской борьбе Вейсал Эюбов, чемпион Азии 2018 года по пауэрлифтингу Залим Кувамбаев.

Бронзовый призер юношеских олимпийских игр по боксу Надежда Рябец

Чемпион Азии 2018 года по пауэрлифтингу Залим Кувамбаев

Наградили серебряного призера юношеских олимпийских игр по дзюдо в Буэнос-Айресе Маргариту Гриценко с ее тренером Александром Плетневым, а также чемпионку Азии по пауэрлифтингу, призера Кубка Мира среди людей с ограниченными возможностями Турсынай Кабыл. А также и многих других спорсменов, чьи имена перечислены в таблице.

ЧемпионкА Азии по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями Турсынай Кабыл

За вклад в развитие физической культуры и спорта области были награждены ветеран гиревого спорта Александр Чебаный, заслуженный тренер Казахстана по казак куреси Бисембай Аубакиров и спортивный журналист Сергей Биркле.

Ветеран гиревого спорта Александр Чебаный

В зале награжденных спортсменов поддерживали их коллеги. Среди них была замечена легенда казахстанского футбола Нурбол Жумаскалиев, а так же заслуженные тренеры Казахстана по боксу, мастера спорта СССР Владимир Шайрер и Василий Лавриненко.

Заслуженные тренеры Казахстана по боксу Владимир Шайрер и Василий Лавриненко

После торжественной части корреспондент «НГ» успел поговорить с участником юношеских олимпийских игр, баскетболистом Василием БЕЛОЗЕРОМ, приехавших на вручение из Алматы, где он учится в спортивном интернате.

- Мне 17 лет, я профессиональный игрок БК «Капчагай». Очень рад то, что меня сегодня сюда пригласили. В планах попасть на чемпионат мира в следующем году. Он в июне в Монголии будет. Также хочу поучаствовать и во взрослой олимпиаде, - рассказал Василий.

После награждения в честь именитых спортсменов был дан концерт.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Лучшие спортсмены и тренеры Костанайской области

Спортсмены Тренеры Колядин Александр Чемпион XII Паралимпийских зимних игр в г. Пхёнчхан (Южная Корея) 2018 года, Спортивный клуб инвалидов, Сарыкольский район Писковой Анатолий Александрович Заслуженный тренер Республики Казахстан по лыжным гонкам среди людей с ограниченными возможностями, г. Костанай Крестова Анастасия Участник XXIII зимних Олимпийских игр в г. Пхёнчхан (Южная Корея) 2018 года, этапов Кубка Мира, Костанайский государственный педагогический университет, Детско-юношеская спортивная школа № 3, г. Рудный Федоренко Николай Николаевич Старший тренер Костанайской области по шорт-треку, Детско-юношеская спортивная школа № 3, г. Рудный Кузин Денис Участник XXIII зимних Олимпийских игрв г. Пхёнчхан (Южная Корея) 2018 года, Школа высшего спортивного мастерства, г. Костанай Пастушенко Петр Петрович Заслуженный тренер Республики Казахстан по конькобежному спорту, Школа высшего спортивного мастерства, Детско-юношеская спортивная школа № 3, г. Костанай Пухкало Виталий Участник XXIII зимних Олимпийских игр в г. Пхёнчхан (Южная Корея) 2018 года, Школа высшего спортивного мастерства, Узункольский район Завялов Виктор Иванович тренер по лыжным гонкам, Школа высшего спортивного мастерства, Детско-юношеская спортивная школа № 3, г. Костанай Гриценко Маргарита Серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр по дзюдо в г. Буэнос-Айрес (Аргентина), чемпионка Азии среди девушек, Детско-юношеская школа олимпийского резерва, Центр подготовки олимпийского резерва, г. Костанай Плетнев Александр Сергеевич тренер по дзюдо, Детско-юношеская школа олимпийского резерва, г. Костанай Рябец Надежда Бронзовый призер III летних юношеских Олимпийских игр по боксу в г. Буэнос-Айрес (Аргентина), чемпионка Азии среди молодежи, Детско-юношеская школа олимпийского резерва, Центр подготовки олимпийского резерва, г. Костанай Миничкин Роман Иванович тренер по боксу, Детско-юношеская школа олимпийского резерва, г. Костанай Молдагалиев Аян Участник III летних юношеских Олимпийских игр в г. Буэнос-Айрес (Аргентина), бронзовый призер чемпионата Азии среди молодежи, средняя школа № 15, Костанайская городская детско-юношеская спортивная школа, Центр подготовки олимпийского резерва, г. Костанай Сергеев Сергей Валерьевич Старший тренер Костанайской области и тренер молодежной сборной Республики Казахстан по спортивной гимнастике, Костанайская городская детско-юношеская спортивная школа, г. Костанай Эюбов Вейсал Бронзовый призер чемпионата Азии и Мира по греко-римской борьбе среди юношей, Костанайский социально-технический колледж, Центр подготовки олимпийского резерва, Детско-юношеская школа олимпийского резерва, г. Костанай Сошкин Артем Викторович тренер по греко-римской борьбе, Детско-юношеская школа олимпийского резерва, г. Костанай Белозер Василий Участник III летних юношеских Олимпийских игр в г. Буэнос-Айрес (Аргентина) и XVIII летних Азиатских игр 2018 года в г. Джакарта (Индонезия), Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени К.Б. Оспанова, г. Костанай Крохин Владимир Степанович тренер по баскетболу, Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени К.Б. Оспанова, г. Костанай Нерознак Татьяна Чемпион и серебряный призер чемпионата Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, участник XVIII летних Азиатских игр 2018 года в г. Джакарта (Индонезия), Школа высшего спортивного мастерства, г. Костанай Ибраев Токеш Тлеубаевич тренер по легкой атлетике, Школа высшего спортивного мастерства, г. Костанай Кабыл Турсынай Чемпионк Азии, призер Кубка Мира по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями. Костанайский государственный педагогический университет, Спортивный клуб инвалидов Царенко Дмитрий Евгеньевич тренер по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями, Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени К.Б. Оспанова, Спортивный клуб инвалидов, г. Костанай Байдильдинов Айбек Абсолютный чемпион и бронзовый призер чемпионата Мира, Костанайский государственный педагогический университет, Школа высшего спортивного мастерства, г. Костанай Кнышев Василий Васильевич Заслуженный тренер Республики Казахстан по полиатлону, старший тренер Костанайской области, Школа высшего спортивного мастерства, г. Костанай Кувамбаев Залим Чемпион Азии 2018 года по пауэрлифтингу. Школа высшего спортивного мастерства, г. Костанай Шилов Игорь Алексеевич Заслуженный тренер Республики Казахстан, старший тренер Костанайской области по пауэрлифтингу и жиму лежа, Школа высшего спортивного мастерства, Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени К.Б.Оспанова, г. Костанай Турченко Семен Двукратный рекордсмен страны по гиревому спорту, чемпион Мира среди молодежи, Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени К.Б. Оспанова, г. Костанай Рудев Александр Михайлович тренер по гиревому спорту, Детско-юношеская спортивная школа № 1 имени К.Б. Оспанова, г. Костанай Гаршин Алексей Бронзовый призер чемпионата Мира по вольной борьбе среди людей с нарушением слуха Спортивный клуб инвалидов, г. Костанай Валиев Абзал Сарсембаевич Старший тренер Костанайской области по видам борьбы среди людей с нарушением органов слуха, Детско-юношеская школа олимпийского резерва, Спортивный клуб инвалидов, г. Костанай

За вклад в развитие физической культуры и спорта Костанайской области