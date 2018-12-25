Занятия для школьников второй смены отменили 25 декабря в Костанае

Из-за сильного мороза -27 градусов при ветре 2-3 м/с отменены занятия для костанайских школьников, которые учатся во вторую смену с 0 по 9 класс.

Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.

Фото Ксении РЕБИК