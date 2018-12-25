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maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Vital: Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:))) Я боюсь, эффект от этого будет диаметрально противоположный, "шоколадно-подбалконный"...
25.12.18 11:58
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
Ну что там тебе в этом году брат подарил на рождество? в прошлом году , или позапрошлом, Gelandewagen помню дарил.
25.12.18 11:14
Vital
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
maxsaf: Вы просто иностранцы бизнес не умеете делать. Вам ещё учится и учится у нас. Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:)))
25.12.18 10:57
maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
сайлау курманов: Если мусор приобретает хоть какую то ценность, можно мусорщикам сбросить цену , хотя трудом верится в такое Затраты на одну только сортировку существенно выше, чем стоимость...
25.12.18 10:10
сайлау курманов
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Если мусор приобретает хоть какую то ценность, можно мусорщикам сбросить цену , хотя трудом верится в такое
25.12.18 10:05
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Занятия для школьников второй смены отменили 25 декабря в Костанае

25 декабря 2018, 11:15 |  Общество

 Из-за сильного мороза -27 градусов при ветре 2-3 м/с отменены занятия для  костанайских школьников, которые учатся во вторую смену с 0 по 9 класс.

Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.

Фото Ксении РЕБИК
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