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Занятия для школьников второй смены отменили 25 декабря в Костанае
25 декабря 2018, 11:15 | Общество
Из-за сильного мороза -27 градусов при ветре 2-3 м/с отменены занятия для костанайских школьников, которые учатся во вторую смену с 0 по 9 класс.
Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.
Фото Ксении РЕБИК
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
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В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Vital: Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:))) Я боюсь, эффект от этого будет диаметрально противоположный, "шоколадно-подбалконный"...
Моя Деревенька и её окрестности.
Ну что там тебе в этом году брат подарил на рождество? в прошлом году , или позапрошлом, Gelandewagen помню дарил.
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
maxsaf: Вы просто иностранцы бизнес не умеете делать. Вам ещё учится и учится у нас. Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:)))
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
сайлау курманов: Если мусор приобретает хоть какую то ценность, можно мусорщикам сбросить цену , хотя трудом верится в такое Затраты на одну только сортировку существенно выше, чем стоимость...
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Если мусор приобретает хоть какую то ценность, можно мусорщикам сбросить цену , хотя трудом верится в такое