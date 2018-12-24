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drakon
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
alex_60: что целый год сбыть не получается. Источник:www.ng.kz Да, отправить в Интернаты, Детдома, Дома Престарелых... :-o Думаю,что так и - сделают... 8-)
24.12.18 16:59
elektron
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
более 2 000 человек стоят в очереди на замену почек, 450 - печени и 10 - других органов Источник:www.ng.kz Кстати печень можно же частью-куском пересаживать. Какие тут проблемы. И донор и...
24.12.18 16:55
elektron
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
сайлау курманов: Чтото все о плохом заговорили, хотя новость позитивная.Источник:www.ng.kz Новость то может и позитивная, но ни слова, о женщине - доноре. А так таких доноров по весне на своих...
24.12.18 16:49
alex_60
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
Говорят, под Новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается. (С)
24.12.18 16:36
drakon
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Victor Yang: сыр в данный интернат или дом престарелых. Источник:www.ng.kz Вы мне, скажите. Вы своих детей будете этим сыром - кормить? Или только - интернатских... 8-)
24.12.18 14:28
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Открытое городское первенство по плаванию среди юношей и девушек прошло в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

24 декабря 2018, 18:10 |  Спорт

Соревнования проходили в бассейне ДЮСШ №1 с 19 по 22 декабря. Участвовали в них юноши 2004 года рождения и моложе и девушки 2006 года и моложе.

 

- По результатам соревнований будет создана сборная Костанайской области которая в новом году, а именно в новогодние каникулы с 7 по 11 января примет участие в юношеском чемпионате Казахстана. Он пройдет у нас в Костанае, Приглашаем - будет интересно, — подчеркнул старший тренер ДЮСШ № 1 Геннадий КИСЕЛЕВ.

Предстоящий чемпионат РК будет посвящен памяти первого директора ДЮСШ № 1 Юрия Семякова. Ожидается порядка 16-20 команд из всех регионов страны, это более 200 пловцов.

Кстати в первенстве приняли участие 72 спортсмена. На соревнованиях были представлены команды из Костаная Рудного и Лисаковска.

Турнир прошел по 26 дистанциям в 14 из которых первыми стали костанайцы. Так например на дистанции 200 метров в комплексном плавании среди юношей занял Данил Лопухин 2004 года рождения. У девочек на этой же дистанции стала чемпионом Каролина КАЦ 2007 года рождения.

- Мне 11 лет, учусь в 22 школе в 5 "А" классе. - рассказала Каролина после заплыва. - Занимаюсь плаванием 5 лет, привела на тренировки мама, сейчас у меня третий взрослый разряд. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. Тренируюсь я каждый день, на данном этапе мое самое внушительное спортивное достижение в плавании — это "бронза" на чемпионате Казахстана. Чувствую радость и усталость после заплывов, но мне это нравится.

Каролина при своем невысоком росте у соперниц, которые выше ее, а некоторые даже несколько старше, выиграла с завидной легкостью. Благодаря отточенной технике плавания Каролина заняла первые места на шести различных дистанциях.

Сборная команда города Рудного в эстафете 4 по 25 метров кролем заняла первое место.

Лисаковчанин Дмитрий Энес 2006 г.р. стал чемпионом на дистанции 50 метров батерфляем.
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