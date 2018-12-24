Открытое городское первенство по плаванию среди юношей и девушек прошло в Костанае

Соревнования проходили в бассейне ДЮСШ №1 с 19 по 22 декабря. Участвовали в них юноши 2004 года рождения и моложе и девушки 2006 года и моложе.

- По результатам соревнований будет создана сборная Костанайской области которая в новом году, а именно в новогодние каникулы с 7 по 11 января примет участие в юношеском чемпионате Казахстана. Он пройдет у нас в Костанае, Приглашаем - будет интересно, — подчеркнул старший тренер ДЮСШ № 1 Геннадий КИСЕЛЕВ.



Предстоящий чемпионат РК будет посвящен памяти первого директора ДЮСШ № 1 Юрия Семякова. Ожидается порядка 16-20 команд из всех регионов страны, это более 200 пловцов.

Кстати в первенстве приняли участие 72 спортсмена. На соревнованиях были представлены команды из Костаная Рудного и Лисаковска.



Турнир прошел по 26 дистанциям в 14 из которых первыми стали костанайцы. Так например на дистанции 200 метров в комплексном плавании среди юношей занял Данил Лопухин 2004 года рождения. У девочек на этой же дистанции стала чемпионом Каролина КАЦ 2007 года рождения.

- Мне 11 лет, учусь в 22 школе в 5 "А" классе. - рассказала Каролина после заплыва. - Занимаюсь плаванием 5 лет, привела на тренировки мама, сейчас у меня третий взрослый разряд. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. Тренируюсь я каждый день, на данном этапе мое самое внушительное спортивное достижение в плавании — это "бронза" на чемпионате Казахстана. Чувствую радость и усталость после заплывов, но мне это нравится.

Каролина при своем невысоком росте у соперниц, которые выше ее, а некоторые даже несколько старше, выиграла с завидной легкостью. Благодаря отточенной технике плавания Каролина заняла первые места на шести различных дистанциях.

Сборная команда города Рудного в эстафете 4 по 25 метров кролем заняла первое место.

Лисаковчанин Дмитрий Энес 2006 г.р. стал чемпионом на дистанции 50 метров батерфляем.