В первой половине следующей недели Костанайская область продолжит оставаться под действием антициклона

Как следствие этого - костанайский филиал РГП "Казгидромет" обещает нам морозную погоду, преимущественно без осадков. Местами возможен туман и изморозь.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу ночью по области температура будет держаться на уровне 20-25 градусов мороза, местами до 30 градусов со знаком "минус". Днем - 15-20 градусов, местами 22 ниже ноля,- сообщила "НГ" инженер-синоптик Татьяна КОСЕНКО. - Далее мороз будет усиливаться, ночная температура вплоть до четверга будет на уровне 27-32 градусов мороза, местами до -35.

А вот во второй половине недели ожидается потепление, и есть надежда, что на новый год установится относительно теплая погода, возможно со снегопадом.