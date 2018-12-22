В первой половине следующей недели Костанайская область продолжит оставаться под действием антициклона
Как следствие этого - костанайский филиал РГП "Казгидромет" обещает нам морозную погоду, преимущественно без осадков. Местами возможен туман и изморозь.
Фото Ксении РЕБИК
- В субботу ночью по области температура будет держаться на уровне 20-25 градусов мороза, местами до 30 градусов со знаком "минус". Днем - 15-20 градусов, местами 22 ниже ноля,- сообщила "НГ" инженер-синоптик Татьяна КОСЕНКО. - Далее мороз будет усиливаться, ночная температура вплоть до четверга будет на уровне 27-32 градусов мороза, местами до -35.
А вот во второй половине недели ожидается потепление, и есть надежда, что на новый год установится относительно теплая погода, возможно со снегопадом.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Сколько у тебя щас время? У вас там 6 поясов как я понял. С нами на сколько разница во времени?
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Правда интересно. Я например не разу не видел как запреженые барашки детей катают. Первый раз вижу что б малиной кур кормят. Оформи отдельную статью , сделай рассказ о вашей там жизни....
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Так ты сначала покажи плюшки. Мы оценим, подумаем,обсудим, перемоем кости...))) Ждём друг. Неотказывай))) Даже Лиля подтянулась. Я б на твоём месте не стал бы капризничить :lol: Ей не...
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980: Чем ,хоца спросить? Материальными благами, качеством жизни и прочими плюшками :-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Я бы с радостью, да не хочется лишний раз людям душу травить Чем ,хоца спросить?