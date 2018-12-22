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В первой половине следующей недели Костанайская область продолжит оставаться под действием антициклона

21 декабря 2018, 17:51 |  Общество

Как следствие этого - костанайский филиал РГП "Казгидромет"  обещает нам морозную погоду, преимущественно без осадков. Местами возможен туман и изморозь.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу ночью по области температура будет держаться на уровне 20-25 градусов мороза, местами до 30 градусов со знаком "минус". Днем - 15-20 градусов, местами 22 ниже ноля,- сообщила "НГ" инженер-синоптик Татьяна КОСЕНКО. -  Далее мороз будет усиливаться, ночная температура вплоть до четверга будет на уровне 27-32 градусов мороза, местами до -35.

А вот во второй половине недели ожидается потепление, и есть надежда, что на новый год установится относительно теплая погода, возможно со снегопадом.
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