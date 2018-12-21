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В Костанае сокращены занятия для школьников, которые занимаются во вторую смену

21 декабря 2018, 13:53 |  Общество

По сведениям центра  гидрометеорологии 21 декабря к вечеру ожидается понижение температуры. В связи с этим отдела образования акимата Костаная рекомендует  сократить уроки для учеников второй смены.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Ожидается, что в ночь с 21 на 22 декабря температура понизится до 28-29 градусов мороза.
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