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В Костанае сокращены занятия для школьников, которые занимаются во вторую смену
21 декабря 2018, 13:53 | Общество
По сведениям центра гидрометеорологии 21 декабря к вечеру ожидается понижение температуры. В связи с этим отдела образования акимата Костаная рекомендует сократить уроки для учеников второй смены.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Ожидается, что в ночь с 21 на 22 декабря температура понизится до 28-29 градусов мороза.
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