ХК "Горняк" завершил первый этап чемпионата РК двумя матчами с "Темиртау"

Как заявил перед этими встречами главный тренер черно-белых Евгений Зиновьев, его подопечные приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков победой. И в первом матче им это удалось, сообщает iagorod.kz.

Рудненская команда 18-19 декабря принимала «Темиртау» - соседа по турнирной таблице. Гости перед этими матчами были на 8-м месте, "Горняк" - на 9-м.

В первом матче счет сегодня открыл противник: за пару минут до конца стартового периода Болат Маргамов отправил шайбу в ворота Хозяшева. Во втором отрезке матча «Темиртау» увеличивает отрыв усилиями Павла Скуматова, счет становится 0:2. Но рано приуныли болельщики «Горняка»: почти через две минуты черно-белые сокращают дистанцию, забивая в большинстве. С передачи Зубрицкого и Моренца шайбу в ворота Бояркина забросил Максим Горечишников. Почти следом в рамку противника отправляется еще одна шайба. Отлично срабатывает четвертое звено: с передачи Цыброва и Ваймера гол забивает Дмитрий Демьянов.

Во втором периоде «Горняк» поймал два удаления за нарушение численного состава, но голов больше не было. В середине третьего периода наши увеличивают отрыв. Забивает Дмитрий Ваймер, и счет на табло становится 3:2 в пользу «Горняка». Но противник не думает сдаваться. За 6 минут до финальной сирены «Темиртау» сравнивает счет. За 7 минуты до конца игрового времени хозяева льда берут 30-секундный перерыв, а далее, за 4 (!) секунды до сирены то же самое делают гости. Но чуда не случилось, выяснение отношений переходит в овертайм. За эту пятиминутку ситуация на табло не меняется, назначаются послематчевые штрафные броски…

И тут начинается самый «валидольный» отрезок матча. Кто хотел шоу, тот его получил. Началась череда буллитов, обе команды держались до последнего шанса, но в итоге решающим стал меткий бросок «горняка» Дмитрия Демьянова - 4:3 Б. (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).



0:1 - Волобуев (Маргамов, Нургалиев) - 18:01

0:2 - Скуматов (Волобуев, Маргамов) - 25:26

1:2 - Горечишников (Зубрицкий, Моренец) - 27:36 ГБ

2:2 - Демьянов (Ваймер, Цыбров) - 28:06

3:2 - Ваймер - 49:47

3:3 - Маргамов (Нургалиев, Скуматов) - 53:47

4:3 - Демьянов - 65:00 ПБ



Вратари: Хозяшев - Бояркин

Броски: 24-38

Штраф: 8-10

Повторный матч начался многообещающе: на старте первого периода «Горняк» открыл счет усилиями Каравдина и Жилина. Но не проходит и минуты, как «Темиртау» устанавливает равновесие на табло. На 12-й минуте у ворот хозяев завязывается крупная потасовка. «Горняки» Ваймер и Демьянов, а также игроки «Темиртау» Волобуев и Вагамов получают штрафы, и игра продолжается. За 3 минуты до конца периода гости увеличивают отрыв, а, спустя еще минуту отправляют в ворота нашего кипера Хозяшева третью шайбу.

Второй период матча начинается с неприятного момента: в одного из судей прилетает шайба, он получает серьезную травму уха и уезжает в больницу. Позже выяснилось, что обошлось без сотрясения мозга. Больше, чем травмированный судья, в тот вечер был огорчен, наверное, только вратарь «Горняка» - за восемь с половиной минут до сирены к нему в рамку отправляется четвертая шайба. Трибуны заметно приуныли, но за пару минут до конца периода наша команда воспользовалась большинством и забила гол. Снова сработала первая пятерка: с передачи Жилина и Зубрицкого шайбу забросил Вячеслав Каравдин.

Почти сразу «включается» наше второе звено: с передач Сидоренко и Миргалиева третий гол забивает Дмитрий Тихонов. Опять же при игре в большинстве.

Увы, но на этом запал «Горняка» совсем иссяк. В заключительном отрезке матча «Темиртау» отправляет в наши ворота еще две шайбы. Итог последней домашней игры 2018 года - 3:6 (1:3, 2:1, 0:2.

1:0 - Жилин (Каравдин) - 01:11

1:1 - Степанов (Яньшин, Ахметов) - 01:45

1:2 - Волков (Нестеров, Чеботов) - 17:03 ГБ

1:3 - Равилов (Писарев) - 17:59

1:4 - Вагамов (Скуматов, Нурганов) - 31:23

2:4 - Каравдин (Зубрицкий, Жилин) - 37:47 ГБ+2

3:4 - Куликов (Миргалиев, Сидоренко) - 38:12 ГБ



Вратари: Хозяшев - Бояркин

Броски: 34-36

Штраф: 26-34

На этом первый этап чемпионата для «Горняка» окончен. Он по-прежнему на 9 месте турнирной таблицы.

На послематчевой пресс-конференции наставники команд «Горняк» и «Темиртау» подвели итоги встреч в Рудном.

Дмитрий МАКСИМОВ, главный тренер ХК «Темиртау»:

- Вчера вышли с шапкозакидательским настроением, повели 2:0, а потом противник нас наказал за наш настрой. Не самую удачную игру сыграл вратарь. Сегодня лучше выглядели, но во втором периоде особо острой была проблема удалений, дисциплины, что сказалось на результате. Но ребята выполняли свое задание, молодцы.

Евгений ЗИНОВЬЕВ, главный тренер ХК «Горняк»:

- Две хорошие, боевые игры получились. По результату все закономерно. Вчера чуть лучше были мы, сегодня - соперник. По нашей команде хочу сказать, что появилось движение, какой-то рисунок игры уже, ребята начали понимать, чего мы от них хотим. Но подводят индивидуальные ошибки игроков, сегодня откровенно слабая игра вратаря, все это и привело к такому результату.

Как отметил Зиновьев, чтобы собрать боеспособную команду, нужны «три кита»: бюджет, подбор игроков и тренерское умение. На вопрос, останется ли он в «Горняке» в следующем сезоне, Евгений Александрович по-прежнему затрудняется ответить. Ситуация покажет. Он рассказал, что 5 декабря отметил круглую дату: 15 лет своего стажа в качестве главного тренера в разных клубах. Настоящий профессионал, терять которого во второй раз будет еще грустнее. Но пока что Зиновьев с нами, он усиленно работает с командой, чемпионат продолжается.

Фото со страницы ХК "Горняк" ВКонтакте