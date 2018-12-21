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Из-за мороза учащиеся 0-5 классов первой смены в Костанае не пойдут в школу
21 декабря 2018, 06:23 | Общество
21 декабря в связи с сильным морозом -26 градусов в сочетании с юго-западным ветром 1-3 м/с занятия в школах города для учеников 0-5 классов первой смены отменены.
Об этом сообщает отдел образования акимата Костаная.
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