Из-за мороза учащиеся 0-5 классов первой смены в Костанае не пойдут в школу

21 декабря в связи с сильным морозом -26 градусов в сочетании с юго-западным ветром 1-3 м/с занятия в школах города для учеников 0-5 классов первой смены отменены. Об этом сообщает отдел образования акимата Костаная.