Из-за мороза будут сокращены занятия для учащихся второй смены в школах Костаная

Об этом решении только что сообщил отдел образования акимата Костаная. Причина - ожидающееся к вечеру 20 декабря понижение температуры, местами до 25-27 градусов мороза.

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- В связи с этим рекомендуем с целью недопущения обморожений у учащихся руководителям организаций образования Костаная сократить 20 декабря время занятий во вторую смену, говорится в сообщении управления образования.