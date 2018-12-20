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Из-за мороза будут сокращены занятия для учащихся второй смены в школах Костаная
20 декабря 2018, 14:39 | Общество
Об этом решении только что сообщил отдел образования акимата Костаная. Причина - ожидающееся к вечеру 20 декабря понижение температуры, местами до 25-27 градусов мороза.
Иллюстративное фото Pixabay.com
- В связи с этим рекомендуем с целью недопущения обморожений у учащихся руководителям организаций образования Костаная сократить 20 декабря время занятий во вторую смену, говорится в сообщении управления образования.
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