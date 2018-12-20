Существенных осадков и сильных ветров в Костанайской области в ближайшие дни не ожидается

По прогнозам синоптиков, до конца этой недели погода в регионе будет довольно стабильной, что связано с влиянием антициклона. Временами возможен снег, но в небольшом количестве. Движение автотранспорта местами будет осложнять гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- С четверга по воскресенье, 20-23 декабря, погода ожидается неизменной, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам термометры покажут 20-25 градусов ниже нуля. Днем будет от -10 до -15 градусов.

Ветер прогнозируется переменчивый, но в основном северо-западного направления, слабый.