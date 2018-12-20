Акции «Письмо Деду Морозу» помогут Нурбол Жумаскалиев, "Мисс Костанай 2018" и другие известные костанайцы

Третья благотворительная акция «Звезды-официанты» пройдет в четверг, 20 декабря в чайхане «Моя узбечка» (Костанай, пр. Аль-Фараби, 67).

В этот раз коллектив чайханы и приглашенные звезды окажут помощь акции «Письмо Деду Морозу», которую проводит еженедельник «Наша Газета». Все собранные средства будут направлены на воплощение новогодних желаний детей, написавших письмо Деду Морозу.

В акции примут участие легенда казахстанского футбола и команды «Тобол» Нурбол Жумаскалиев с очаровательной супругой Асель, поющий ведущий, организатор Азамат Ибраев, "Миссис Костанай 2018", предприниматель, нумеролог Виктория Рабатова, вокалист, финалист X-factor Виктор Федянин, молодежный лидер Максим Фролов (Рудный) и "Мисс Костанай 2018" Анастасия Бабич.

По многочисленным просьбам гостей чайханы «Моя узбечка», а также по его собственной инициативе, второй раз в роли официанта выступит шоумен Рач Мартиросян.

Желающие, чтобы их заказ в «Моей узбечке» принес кто-то из известных личностей нашей области, могут пообедать в чайхане 20 декабря с 13.00 до 15.00 или поужинать в тот же день с 19.00 до 21.00.

Фото из архива "НГ"