Акции «Письмо Деду Морозу» помогут Нурбол Жумаскалиев, "Мисс Костанай 2018" и другие известные костанайцы
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Третья благотворительная акция «Звезды-официанты» пройдет в четверг, 20 декабря в чайхане «Моя узбечка» (Костанай, пр. Аль-Фараби, 67).
В этот раз коллектив чайханы и приглашенные звезды окажут помощь акции «Письмо Деду Морозу», которую проводит еженедельник «Наша Газета». Все собранные средства будут направлены на воплощение новогодних желаний детей, написавших письмо Деду Морозу.
В акции примут участие легенда казахстанского футбола и команды «Тобол» Нурбол Жумаскалиев с очаровательной супругой Асель, поющий ведущий, организатор Азамат Ибраев, "Миссис Костанай 2018", предприниматель, нумеролог Виктория Рабатова, вокалист, финалист X-factor Виктор Федянин, молодежный лидер Максим Фролов (Рудный) и "Мисс Костанай 2018" Анастасия Бабич.
По многочисленным просьбам гостей чайханы «Моя узбечка», а также по его собственной инициативе, второй раз в роли официанта выступит шоумен Рач Мартиросян.
Желающие, чтобы их заказ в «Моей узбечке» принес кто-то из известных личностей нашей области, могут пообедать в чайхане 20 декабря с 13.00 до 15.00 или поужинать в тот же день с 19.00 до 21.00.
Фото из архива "НГ"
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