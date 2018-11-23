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Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы: Кстати хоть и года были тяжёлые. Когда у меня даже денег не было на проезд я смог умудриться после техникума сразу в универ поступить. Правда потом бросил, ну это уже другая история.))
23.11.18 18:11
Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Menden1968: Это понятно что нужно строить. Ну ещё раз повторяю у нас есть перерабатывающий завод мукалатуры , который сможет в разы снизить проблему экологии.
23.11.18 18:03
таноми52
Двух без вести пропавших жителей Костаная нашли полицейские
Vital: всех переживаешь Высокого мнения о Вашей выживаемости! Так и зачем ей паниковать? :-) :-) :-)
23.11.18 18:03
Vital
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Сыкымы: А чё их спрашивать. Я помню те года. Моим не платили зарплату годами. Мне в техникум денег не было на проезд. Правда степендия была за которую мы дрались со старшаками, у меня ее не разу...
23.11.18 18:01
drakon
Когда Казахстан откажется от полиэтиленовых пакетов
Menden1968: страну в мусорку А мусорке какая разница? Платный там лежит пакет, или - бесплатный... :-o
23.11.18 17:58
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На следующей неделе в Костанайской области ожидаются умеренные морозы, в основном без осадков

23 ноября 2018, 16:12 |  Общество

На уходящей неделе область все еще будет находиться под воздействием циклона. Вплоть до воскресенья ожидается снег, местами метель. Но уже с 25 ноября на территории области установится антициклон.

Фото Ксении РЕБИК

По сообщению начальника отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Валентины ЗАГРЕБИНОЙ, начиная с воскресенья температура воздуха будет понижаться. По мере усиления мороза, вероятность осадков снизится. Ночью 10-15 градусов мороза, местами до -18. Днем 5-10 со знаком "минус", местами до -13.

В первой половине недели сохранится устойчивая зимняя погода. Местами не исключены небольшие осадки в виде снега. Высока вероятность того, что на территории области установится зимний покров.
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