На следующей неделе в Костанайской области ожидаются умеренные морозы, в основном без осадков
На уходящей неделе область все еще будет находиться под воздействием циклона. Вплоть до воскресенья ожидается снег, местами метель. Но уже с 25 ноября на территории области установится антициклон.
Фото Ксении РЕБИК
По сообщению начальника отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Валентины ЗАГРЕБИНОЙ, начиная с воскресенья температура воздуха будет понижаться. По мере усиления мороза, вероятность осадков снизится. Ночью 10-15 градусов мороза, местами до -18. Днем 5-10 со знаком "минус", местами до -13.
В первой половине недели сохранится устойчивая зимняя погода. Местами не исключены небольшие осадки в виде снега. Высока вероятность того, что на территории области установится зимний покров.
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