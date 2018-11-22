На традиционный джазовый фестиваль в Костанай приедут музыканты из Казахстана и России

Фестиваль «Jazz-Bomond-2018» традиционно будет проходить в Костанае три дня подряд — с 23 по 25 ноября. В этом году он удивит зрителей абсолютно новыми именами.

Фото из архива "НГ"

- На фестиваль приедут коллективы из Астаны, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, которые уже выступали у нас раньше, - рассказала «НГ» заведующая концертным залом костанайской областной филармони им. Е. Умурзакова Наталья ГРЯЗНОВА. - Новый коллектив под названием «Х-Бэнд» ждем из Шымкента. Эти музыканты ни разу не выступали у нас, но в прошлом году два представителя присутствовали на фестивале в качестве зрителей. Им настолько у нас понравилось, что в этом году они привезли весь коллектив в составе 20-ти человек.

Ждут новый сводный коллектив «Saxband”, который будет представлен музыкантами из разных городов Казахстана, но в основном из Астаны и Кокшетау. Ожидается и столичный джазовый дуэт Татьяны Ким и Александра Геера, которые впервые выступят в Костанае. Татьяна Ким, кстати, уроженка нашего города.

Костанайцы, как хозяева фестиваля, тоже приготовили сюрприз для зрителей. На фестивальной сцене впервые появится «Джаз-квартет» (флейта, контрабас, ударные и фортепиано).

Традиционным гостем фестиваля станет особо любимый костанайской публикой Уральский диксиленд из Челябинска. К сожалению, впервые оркестр будет у нас выступать без своего руководителя Игоря Бурко. Его имя носит теперь коллектив. Их большое выступление ожидается в субботу, 24 ноября.

Из старых знакомых зритель увидит челябинский «DV-шоу» и магнитогорский «Дивиант», который приедет расширенным составом.

«Jazz-Bomond-2018» проводится в Костанае в тринадцатый раз.

Открытие фестиваля в пятницу, 23 ноября, в 18.00. Во второй день, 24 ноября, концерт начнется в 17.00. Гала-концерт пройдет в воскресенье, в 15.00.

Стоимость билета на концерт во все дни фестиваля — 1000 тенге.