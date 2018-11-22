На традиционный джазовый фестиваль в Костанай приедут музыканты из Казахстана и России
Ольга ЛИХОГРАЙ
Фестиваль «Jazz-Bomond-2018» традиционно будет проходить в Костанае три дня подряд — с 23 по 25 ноября. В этом году он удивит зрителей абсолютно новыми именами.
Фото из архива "НГ"
- На фестиваль приедут коллективы из Астаны, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, которые уже выступали у нас раньше, - рассказала «НГ» заведующая концертным залом костанайской областной филармони им. Е. Умурзакова Наталья ГРЯЗНОВА. - Новый коллектив под названием «Х-Бэнд» ждем из Шымкента. Эти музыканты ни разу не выступали у нас, но в прошлом году два представителя присутствовали на фестивале в качестве зрителей. Им настолько у нас понравилось, что в этом году они привезли весь коллектив в составе 20-ти человек.
Ждут новый сводный коллектив «Saxband”, который будет представлен музыкантами из разных городов Казахстана, но в основном из Астаны и Кокшетау. Ожидается и столичный джазовый дуэт Татьяны Ким и Александра Геера, которые впервые выступят в Костанае. Татьяна Ким, кстати, уроженка нашего города.
Костанайцы, как хозяева фестиваля, тоже приготовили сюрприз для зрителей. На фестивальной сцене впервые появится «Джаз-квартет» (флейта, контрабас, ударные и фортепиано).
Традиционным гостем фестиваля станет особо любимый костанайской публикой Уральский диксиленд из Челябинска. К сожалению, впервые оркестр будет у нас выступать без своего руководителя Игоря Бурко. Его имя носит теперь коллектив. Их большое выступление ожидается в субботу, 24 ноября.
Из старых знакомых зритель увидит челябинский «DV-шоу» и магнитогорский «Дивиант», который приедет расширенным составом.
«Jazz-Bomond-2018» проводится в Костанае в тринадцатый раз.
Открытие фестиваля в пятницу, 23 ноября, в 18.00. Во второй день, 24 ноября, концерт начнется в 17.00. Гала-концерт пройдет в воскресенье, в 15.00.
Стоимость билета на концерт во все дни фестиваля — 1000 тенге.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 212
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайское «Динамо» - начало пути
Хорошая статья.
Драка с применением ножа произошла в ТЦ "Емшан" в Костанае
Промоутеры - это кто... :-o
Объявлен конкурс "НГ" "Блокадные смешки"
Монгол Шуудан: Выдайте кто-нибудь банан человеку. Просит ведь :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: как в СССР с корочкой :-P Источник:www.ng.kz Немного - поджаренная,только - немного. Лилли,корочка - вредна для здоровья. В твои годы, это ещё - незаметно. А с корочкой, я жарил,когда...
Моя Деревенька и её окрестности.
Она это...какато тушёная у тебя. Я сковородку купила,вот она жарит как в СССР с корочкой :-P