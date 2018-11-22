Руководитель управления физической культуры и спорта Костанайской области покинул свой пост
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Евгений Вильямс сегодня, 22 ноября, освободил пост руководителя управления. Как Вильямс сообщил "НГ", ушел он по собственному желанию в связи со сменой деятельности. Обязанности начальника управления исполняет его заместитель Азамат Бегалин.
- Ухожу по семейным обстоятельствам, на другую работу и это не госслужба, - сказал Евгений ВИЛЬЯМС.
Евгений Вильямс пришёл в управление спорта области в 2007 году и проработал там вплоть до 2013 года, в должности главного специалиста. В 2013 ушёл, но в 2014 году вернулся уже в должности заместителя руководителя. В конце 2017 года был назначен на должность руководителя управления физической культуры и спорта Костанайской области.
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