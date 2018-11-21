Шекспировские страсти в ритме фламенко: в Костанае выступили артисты из Испании

Представление Театра национального испанского танца FlamencoLive прошло в Костанае во вторник, 20 ноября, в ДК «Мирас». Артисты рассказали «Легенду о Ромео и Джульетте» на срастном языке фламенко.

Спектакль был назначен на 18.30, но занавес поднялся на 20 минут позже, одновременно со второй порцией аплодисментов от зрителей.

Свет прожектора выхватывал сидящего на стуле в правой части темной сцены гитариста. Под полные печали аккорды зрителям рассказали о том, как «в Вероне с незапамятных времён два знатных рода жили жаждой мести...». Рассказывали исключительно на испанском, а титры на большом экране шли на казахском, что вызвало легкое недоумение в русскоязычной части зала. зале. Впрочем, когда началось представление, уже никакого перевода не требовалось: все было понятно без слов.

Юную Джульетту в светло-зеленом платье с такого же цвета шарфом, едва ее увидел Ромео, быстро увела за кулисы разгневанная женщина в красном, а звуки гитары смолкли. Но очарованного влюбленного уже было не остановить: он так горячо отчеканивал свою партию, что дважды сорвал аплодисменты зала.

Потом был такой же страстный танец Джульетты, на которую прямо на сцене надели красную юбку с длинным шлейфом воланов, символизирующую, видимо, зародившуюся любовь.

Завершился первый акт совместным танцем влюбленных, позволивших себе легкое прикосновение: Ромео, преклонив колено, едва притронулся к руке Джульетты, и она тут же скрылась за кулисами. Занавес упал, а зрители еще несколько минут аплодировали.

После 15-минутного антракта был еще более страстный танец пары: Джульетта с красным цветком во рту передала его Ромео во время поцелуя. Этот танец публика также оценила долгими аплодисментами.

Неизбежную трагическую развязку артисты показали просто и сдержано: выпившая во время танца яд Джульетта упала в объятия Ромео, и он сник вместе с ней под черной шалью.

Танцы сопровождались пением кантаоров (вокалистов), звуками кастаньет и гитары. Кстати, больше всего, судя по отзывам зрителей, им понравились низкие необычные голоса вокалистов, а самым ярким они назвали финальный танец. Он назывался танцем «Вечной любви» и, действительно, запомнился больше всего. Сложилось ощущение, что большую часть выступления артисты входили во вкус, а лишь под конец дали жару.

И эти последние 10 минут сделали весь спектакль. Танцующие свой потусторонний танец Ромео (черный костюм, красная жилетка) и Джульетта (ярко-красное платье) показали всю экспрессию вечной любви. И робкие влюбленные вмиг напомнили разудалых цыган: словно это уже Лойко Зобар и красавица Рада выплясывали посреди табора. И прямо в танце, совершенно по-цыгански, артисты ушли со сцены, а во время последнего поклона перед зрителями еще умудрились спеть.

- Конечно, я ожидала немного другого от фламенко, - поделилась с «НГ» одна из зрительниц Нина ИЛЬЧЕНКО. - Думала, будет больше страсти, больше ритма, а это все оказалось только в конце. Ну может в этом вся суть: показать, что любовь вечна и живет после смерти.

- Мне тоже хотелось больше экспрессии в начале, - добавила ее подруга Светлана КОНОВАЛОВА. - Очень понравились голоса вокалистов. Такие низкие, действительно терпкие, как было указано в программке. Ну и сами танцы были хороши. Но общее впечатление какое-то двойственное.

Оксана МОСКАЛЕВА пришла на представление с 9-летней дочерью Екатериной ГРОМОВОЙ. Она рассказала «НГ», что девочка просто в восторге.

- Это было супер! - подняла большой палец Катя - Мне все очень понравилось. Только не понравилось, когда мама дала Джульетте пощечину за ее любовь к Ромео.

- Мне тоже все показалось просто замечательным, и пощечину я особо не заметила, - засмеялась Оксана Москалева.

По словам костанайских организаторов, труппа состоит из шести человек, все они родом из России, но большая их часть долгое время живет в Испании. Они прониклись культурой и традициями этой страны, научились танцам, пению и активно гастролируют. Исполнители главных ролей, кстати, являются супругами.

В Костанай они приехали после выступления в Кокшетау, а 23 ноября уже будут танцевать в Бишкеке.