Многоэтажный дом для врачей планируют построить в Костанае

О строительстве дома на 108 квартир для врачей сегодня, 19 ноября, на аппаратном совещании заявил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК. Он отчитывался об итогах развития сферы здравоохранения за последние 10 месяцев перед областным акимом Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ и его заместителями.

- Потребность во врачах различной специализации в регионе составляет 350 человек, - отметил Дудник. – Хотя укомплектованность кадрами за этот год выросла с 82% до 87%. В этом году за счет средств республиканского бюджета из нашего региона поедут обучаться 100 человек, из них 20 – на врачей общей практики. Кстати, сейчас рассматривается возможность обучения врачей не только в Астане и Алматы, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. К примеру, в российских Челябинске и Санкт-Петербурге, а также в Прибалтике, где учат по европейским стандартам, а по деньгам обучение вполне доступно.

По словам Дудника, в областном центре остро стоит вопрос о развитии лечения с применением эндоскопического оборудования. Сейчас в Костанае всего 4,5% операций производится с применением такого оборудования, в Астане и Алматы – до 85%. В связи с чем управление здравоохранения уже закупило 5 эндоскопических аппаратов.

- Необходимо также строительство центра лучевой диагностики и обновление здания областной станции «Скорой помощи», - отметил руководитель управления здравоохранения. – Здание 1954 года постройки, а нужно более современное.

Архимед Мухамбетов сообщил, что самый главный вопрос для костанайской сферы здравоохранения – кадровый.

- При приеме кадров на работу не должно быть коррупционной составляющей, - сказал глава региона. – Новое оборудование закупаете, а кадров не хватает. Получается, оно будет простаивать. Такой подход меня не устраивает. Самое главное решить элементарные вещи. Я уже говорил, что 600 врачей у нас пенсионного и предпенсионного возраста, их нужно удержать на местах, пока не пришли молодые специалисты. И удержать не словами, а реальными действиями – кому-то дать подъемные, кому-то решить вопрос с жильем. Даю поручение всем акимам городов и районов, а вы, Марат Кунисбаевич (заместитель акима области Жундубаев – «НГ»), жестко держите этот вопрос на контроле.

Что касается малого количества операций в больницах областного центра с применением эндоскопического оборудования, то Мухамбетов заметил, что сравнивать Костанай с Астаной и Алматой некорректно. И посоветовал сравнивать с северными городами – Петропавловском, Кокшетау. Если выяснится, что Костанай от них отстает по числу таких операций, «тогда можно кричать караул».

По поводу строительства дома для врачей Мухамбетов посредством видеоконференцсвязи обратился к заместителю амкима Костаная Айдару ХУСАИНОВУ. Тот ответил, что это будет 5-этажный дом на 108 квартир.

-Его построим на пересечении улиц Кобланды батыра-Кубеева, - сказал Хусаинов. – Стоимость строительства – 700 млн тенге, без стоимости инженерных сетей. До конца года будет готова экспертиза, в 2019-ом начнем строить.

После всех уточнений Мухамбетов дал ряд протокольных поручений и по традиции заявил, что «средства массовой информации могут быть свободны».