Такие данные привел аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ в ходе доклада премьер-министру Олжасу Бектенову. По данным главы региона, в Костанайской области обследовано 95% пострадавших домов, из которых 796 требуют ремонта, 473 не подлежат восстановлению, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Фото с сайта премьер-министра

- По домам, не подлежащим восстановлению, возмещение ущерба осуществляется путем покупки или строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов, - говорится в официальном сообщении. - На сегодня для пострадавших жителей в Костанае и Аркалыке уже приобретена 101 квартира за счет резерва правительства и спонсорских вложений. В Аркалыке также строится 50-квартирный дом с финансированием ТОО «Базис А».

В Джангельдинском и Амангельдинском районах за счет средств фонда «Қазақстан халқына» начато строительство 68 индивидуальных жилых домов. Планируется за счет спонсорских средств построить еще 36 домов в Костанае, Костанайском и Карасуском районах. Оставшимся 218 пострадавшим семьям планируется возместить ущерб через покупку жилья.

Премьер-Министр Олжас Бектенов поручил в кратчайшие сроки завершить обследование оставшихся домов. Аким области также доложил о выплате свыше 855 млн тенге, которые были направлены на возмещение ущерба за погибший скот в количестве 2 020 голов.