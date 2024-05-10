Утром 23 апреля казахстанский оператор связи «Казтехносвязь» внезапно прекратил обслуживать своих клиентов. Абоненты (почти тысяча компаний, среди которых поликлиники, университеты и коммунальные предприятия) обнаружили, что к ним невозможно дозвониться.

Позже «Казтехносвязь» выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что из дата-центра в Алматы изъяли телекоммуникационное оборудование. Сделали это в рамках уголовного дела, которое расследует управление полиции Костаная.

ТОО «Казтехносвязь» работает только с юридическими лицами по всему Казахстану, предоставляя им услуги по IP-телефонии и виртуальной автоматической телефонной станции (АТС).

Расследование по статье 210 УК РК (создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) началось еще в июле 2023 года. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 000 МРП, либо лишения свободы на срок до 3-х лет с запретом заниматься определенной деятельностью.

И. о. директора «Казтехносвязь» Геннадий СТРУГАЦКИЙ считает, что следственные действия должны были давно завершиться.

- Стоит учесть, что я не могу рассказать вам все детали, потому что я дал следствию подписку о неразглашении, - отметил Стругацкий. - Мы работаем уже 10 лет и за все время к нам не было претензий ни у правоохранителей, ни у клиентов. Но почти год назад полиция возбудила дело. До суда оно так и не дошло, несколько раз расследование приостанавливали. Было ходатайство о прекращении дела за отсутствием состава преступления. А 23 апреля, в первой половине дня, произошла авария в дата-центре. И только потом мы узнали, что пришла полиция и разом отключила всех клиентов. Естественно, мы никак не были готовы к такой ситуации, как и наши клиенты, которые остались без связи. Теперь мы днями и ночами пытаемся перевести их всех на резервное оборудование.

Частично «Казтехносвязь» удалось восстановить свои серверы, подключив резервное оборудование. Но в полной мере ТОО не может заменить изъятую технику. По словам Стругацкого, их виртуальная АТС использует единственное в Казахстане программное обеспечение для IP-телефонии, разработанное отечественными специалистами, конкретно - программистами ТОО «Казтехносвязь». А потому как-то навредить с его помощью невозможно.

- Я хочу чтобы вы понимали, что по нашему договору у клиентов есть ряд обязательств, - говорит Стругацкий. - Например, клиент не может использовать автоматические системы обзвона, не может использовать АТС для спам-звонков. И если кто-то нарушил такие правила, то идти должны к ним, а не к нам. Но таких фактов не было зафиксировано.

ТОО «Казтехносвязь» обращалось с письменными жалобами в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента, но обращения направили в Костанайскую область.

- Мы обращаемся в газету, чтобы добиться публичности в то время, когда на нас оказывают давление, - говорит Стругацкий. - Я бы даже на первое место поставил возврат нашего оборудования. И, конечно, мы требуем справедливого расследования без какой-либо предвзятости. Потому что мы считаем, что устранение ТОО «Казтехносвязь» с рынка Казахстана приведет к усилению компаний-монополистов в сфере услуг связи. Мы - единственный в стране частный и независимый оператор, который предлагает чисто казахстанскую АТС! И чем слабее конкуренция, тем скорее качество услуг будет постепенно снижаться. Мы - средний по размеру оператор связи, но по казахстанским меркам мы занимаем очень много места на этом рынке.

Сейчас в ТОО пытаются не только восстановить оборудование, но и остановить отток сотрудников, который начался после начала расследования.

В компании считают: действия полиции могут быть связаны «с попыткой конкурентов убрать ТОО с рынка, либо же попыткой рейдерского захвата со стороны неизвестных лиц». В пресс-релизе «Казтехносвязи» также отмечается, что в следственных действиях принимают участие сотрудники компаний-монополистов, которые в том числе получили доступ к изъятой информации и участвуют в проводимых по делу экспертизах.

Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН в ответе на запрос «НГ» не ответил на прямой вопрос - нарушает ли нормы закона участие в расследовании представителей компаний-конкурентов ТОО «Казтехносвязь». Но подтвердил, что с июля 2023 года проводится расследование по ст. 210 УК РК.

- Дело находится в производстве управления полиции, в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия, - сообщил Файзуллин. - По делу назначены соответствующие экспертизы, по окончанию которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Сроки досудебного расследования не нарушены. В интересах следствия, в соответствии со ст. 201 Уголовно-Процессуального кодекса, иные сведения разглашению не подлежат.

Фото Георгия ГОВОРОВА