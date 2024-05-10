"Пришли и разом всех отключили" - Как расследование полиции Костаная оставило без связи сотни объектов по всей стране
Георгий ГОВОРОВ
Утром 23 апреля казахстанский оператор связи «Казтехносвязь» внезапно прекратил обслуживать своих клиентов. Абоненты (почти тысяча компаний, среди которых поликлиники, университеты и коммунальные предприятия) обнаружили, что к ним невозможно дозвониться.
Позже «Казтехносвязь» выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что из дата-центра в Алматы изъяли телекоммуникационное оборудование. Сделали это в рамках уголовного дела, которое расследует управление полиции Костаная.
ТОО «Казтехносвязь» работает только с юридическими лицами по всему Казахстану, предоставляя им услуги по IP-телефонии и виртуальной автоматической телефонной станции (АТС).
Расследование по статье 210 УК РК (создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) началось еще в июле 2023 года. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 000 МРП, либо лишения свободы на срок до 3-х лет с запретом заниматься определенной деятельностью.
И. о. директора «Казтехносвязь» Геннадий СТРУГАЦКИЙ считает, что следственные действия должны были давно завершиться.
- Стоит учесть, что я не могу рассказать вам все детали, потому что я дал следствию подписку о неразглашении, - отметил Стругацкий. - Мы работаем уже 10 лет и за все время к нам не было претензий ни у правоохранителей, ни у клиентов. Но почти год назад полиция возбудила дело. До суда оно так и не дошло, несколько раз расследование приостанавливали. Было ходатайство о прекращении дела за отсутствием состава преступления. А 23 апреля, в первой половине дня, произошла авария в дата-центре. И только потом мы узнали, что пришла полиция и разом отключила всех клиентов. Естественно, мы никак не были готовы к такой ситуации, как и наши клиенты, которые остались без связи. Теперь мы днями и ночами пытаемся перевести их всех на резервное оборудование.
Частично «Казтехносвязь» удалось восстановить свои серверы, подключив резервное оборудование. Но в полной мере ТОО не может заменить изъятую технику. По словам Стругацкого, их виртуальная АТС использует единственное в Казахстане программное обеспечение для IP-телефонии, разработанное отечественными специалистами, конкретно - программистами ТОО «Казтехносвязь». А потому как-то навредить с его помощью невозможно.
- Я хочу чтобы вы понимали, что по нашему договору у клиентов есть ряд обязательств, - говорит Стругацкий. - Например, клиент не может использовать автоматические системы обзвона, не может использовать АТС для спам-звонков. И если кто-то нарушил такие правила, то идти должны к ним, а не к нам. Но таких фактов не было зафиксировано.
ТОО «Казтехносвязь» обращалось с письменными жалобами в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента, но обращения направили в Костанайскую область.
- Мы обращаемся в газету, чтобы добиться публичности в то время, когда на нас оказывают давление, - говорит Стругацкий. - Я бы даже на первое место поставил возврат нашего оборудования. И, конечно, мы требуем справедливого расследования без какой-либо предвзятости. Потому что мы считаем, что устранение ТОО «Казтехносвязь» с рынка Казахстана приведет к усилению компаний-монополистов в сфере услуг связи. Мы - единственный в стране частный и независимый оператор, который предлагает чисто казахстанскую АТС! И чем слабее конкуренция, тем скорее качество услуг будет постепенно снижаться. Мы - средний по размеру оператор связи, но по казахстанским меркам мы занимаем очень много места на этом рынке.
Сейчас в ТОО пытаются не только восстановить оборудование, но и остановить отток сотрудников, который начался после начала расследования.
В компании считают: действия полиции могут быть связаны «с попыткой конкурентов убрать ТОО с рынка, либо же попыткой рейдерского захвата со стороны неизвестных лиц». В пресс-релизе «Казтехносвязи» также отмечается, что в следственных действиях принимают участие сотрудники компаний-монополистов, которые в том числе получили доступ к изъятой информации и участвуют в проводимых по делу экспертизах.
Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН в ответе на запрос «НГ» не ответил на прямой вопрос - нарушает ли нормы закона участие в расследовании представителей компаний-конкурентов ТОО «Казтехносвязь». Но подтвердил, что с июля 2023 года проводится расследование по ст. 210 УК РК.
- Дело находится в производстве управления полиции, в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия, - сообщил Файзуллин. - По делу назначены соответствующие экспертизы, по окончанию которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Сроки досудебного расследования не нарушены. В интересах следствия, в соответствии со ст. 201 Уголовно-Процессуального кодекса, иные сведения разглашению не подлежат.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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