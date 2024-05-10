Жители небольшого села Пригородное на юго-западе Костанайской области бьют тревогу: в сотнях метров от их домов готовятся разрабатывать карьер с золотом и для этого могут взорвать старый элеватор. Ничто из этих планов не согласовали с самими жителями Пригородного, которые опасаются воздействия будущей добычи золота на их здоровье.

Корреспондент "НГ" в марте съездила в Пригородное, чтобы поговорить с жителями и изучила десятки документов, открывающие планы крупнейшего золотодобытчика.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

«Под вашими домами - золотая жила!»

Село Пригородное расположено в Житикаринском районе, примерно в 200 км от Костаная. Село “звучало” в СМИ 10 лет назад, когда на крупнейшем элеваторе Пригородного выявили огромную недостачу зерна. После громких судебных процессов руководителя ТОО «КазАгроТрейд», которому принадлежал элеватор, посадили на 8 лет, а о селе на время забыли. Но пару лет назад опять вспомнили – и вновь в связи с разоренным элеватором, который на этот раз, по словам жителей Пригородного, решили окончательно уничтожить, потому что под ним и вблизи него нашли большие запасы золота.

Лицензию на геологоразведочные работы в этом месте получило АО Polymetal – в недавнем прошлом российская компания, которая год назад попала под санкции США и успешно перерегистрировалась в Казахстане.

В Пригородном около полутора тысяч жителей, есть небольшая школа, которую недавно отремонтировало и отреставрировало «Комаровское горное предприятие», конечный собственник которого – Polymetal.

Именно «Комаровское» ведет в данный момент разведочные работы по поиску золота в селе и близ него. Жители узнали о разведке около двух лет назад, когда «бурилки», по их словам, появились прямо на огородах. Больше всего это насторожило жителей самой крайней улицы Дорожной. Из окон расположенных на ней домов огромное здание элеватора видно, как на ладони. Пару лет назад дома на этой улице даже хотели выкупить, а людям объясняли: под ними, как и под зданием элеватора, проходит золотая жила.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Слухи о том, что у нас тут будет карьер, появились года два назад. В прошлом году подъезжал мужчина и спрашивал: “Вы не хотите продать дом?” Хотя объявление я не давала, – рассказала жительница дома № 3 по ул. Дорожной Светлана СТАНИНА. – Он прошелся по всей нашей улице, расспрашивал, что и как, не хотят ли люди переехать. Тогда мы подняли этот вопрос перед акимом и поняли, что наши дома хотят скупить по дешёвке, чтобы спокойно разрабатывать карьер.

По словам Станиной, огороды жителей Дорожной заканчиваются на границе Забеловского сельского округа. То есть, «это уже не наша территория», пояснила она:

- Там-то пару лет назад и поставили “бурилки” и начали брать пробы. Как оказалось, вели разведку по добыче золота. Когда мы начали возмущаться, нам объяснили, мол, мы к этой территории отношения не имеем, хотя и “бурилки” стояли вплотную к нашим огородам... Ходят слухи, что в разработке есть только наша улица Дорожная - мол, прямо под ней проходит золотая жила, поэтому и пытались скупить дома. Хотя в прошлом году сказали, что наш поселок вроде как уже никому не интересен, а если будут какие-то изменения, нам сообщат. В этом году вопрос о карьере еще не поднимали, но какие-то движения идут.

Станина живет в Пригородном с рождения. Когда-то это был крупный поселок с центральным отоплением и водоснабжением. В домах были унитазы, ванны, но в конце 1980-х все обратилось в прах. Осталось только старое здание школы, которое требует постоянного ремонта.

«Сколько нам осталось жить?» Соседка Станиной Людмила ПАДАЛКА живет в доме № 1 по ул. Дорожной. Этот дом расположен ближе всех к элеватору. Светлана Станина (справа) и Людмила Падалка (слева), жительницы крайних домов улицы Дорожной / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Конечно, мы возмущены и тем, что элеватор будут сносить, и карьером, – рассказала она. – Карьер, может, и нужен для поселка и для экономики области. Это все хорошо, но куда нас переселят? Сколько раз спрашивали акима: “Просто скажите, сколько нам осталось жить?” Чтобы мы не делали ремонты, не ставили окна, двери. Одно время говорили, что дадут деньги на покупку жилья или предоставят квартиры. А сколько они за наши дома дадут – 2 млн тенге? Больше не дадут! У меня сын хотел купить квартиру в Житикаре. Она стоит 3 млн тенге, двухкомнатная квартира. И где мы в ней разместимся, если нас 5 человек? А четырехкомнатная стоит 10 млн – где я их возьму? По словам Людмилы, ее сын работает в АО «Алюминий Казахстана», которое тоже разрабатывает карьеры. Один из них появился примерно в 8 км от поселка Красный Октябрь. Жители оказались в аналогичной ситуации. Сначала им обещали жилье, потом перестали. Просто окружили весь поселок отвалами. Кто смог, уехал, кто нет – так и живет рядом с карьером. Жители подозревают, что Пригородное ждет что-то подобное. - Если городу, району и области этот карьер выгоден, то нас и слушать не будут! Оброют все вокруг, как в Красном Октябре, и будем жить, – сетует Падалка.

Еще одна жительница поселка Надежда КРИКОВА не только напрямую общалась с бывшим руководителем ТОО «Комаровское горное предприятие», но и пожаловалась на ситуацию президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

- Аким в ответ на наши возмущения сказал, что надо смотреть в будущее. Если начнут добывать золото и полезные ископаемые – это хорошо, это стратегия президента, экономика страны, – рассказала Крикова.

По ее словам, аким обещал отчитаться, нашли ли золото и на что жителям рассчитывать. Но так и не отчитался. - Когда руководителем “Комаровского” был Игорь Николишин, он к нам приезжал, разговаривал. Одно время говорил: вы нам неинтересны. Но пару лет назад Николишин сказал, мол, поменялась цена золота, и вы стали нам интересны... Мы напрямую спрашивали: переезжать нам. что вы можете нам предоставить, куда вы нас переселите? Но в ответ – тишина. Фото Ольги ЛИХОГРАЙ Около года назад женщина написала письмо в администрацию президента, на нее вышел заместитель акима Костанайской области, но ничего толком не объяснил. Сказал только, что президент говорит "Нужно разрабатывать карьеры", что мужчины поселка смогут там работать и нужно искать новые месторождения. - Бороться с государством – затея не лучшая, но если бы были адекватные предложения, мы бы подумали, – констатирует Крикова. – Нас смущает близость карьера к поселку. Понятно, что все делается с разрешения власти, согласуется разработка, и так далее, а “Комаровское” и с ремонтом школы помогает, дороги засыпает, зимой их чистит, но мы-то должны знать, как быть дальше. Спрашивали бывшего акима района Нуржана Утегенова, он отвечал: "Я не имею права лезть в деятельность частной фирмы". Николишин в свое время спрашивал: "Как вы смотрите на то, что я выкуплю элеватор?" Напрямую не говорил, что там будет карьер, но в то время геологоразведка проводилась прямо на территории элеватора...

Потенциальный карьер в черте поселка Polymetal в ответ на официальный запрос "НГ" сообщил, что разведочные работы на территории самого элеватора не проводились, но с оговоркой – «пока». И подтвердил: потенциальный карьер с золотой рудой находится рядом с элеватором. Фото с сайта metalmininginfo.kz - В целях проведения разведки полезных ископаемых Комитет геологии выдал нашей компании геологический отвод, в границах которого нам дано право вести работы по поиску полезных ископаемых, – сообщил председатель правления ТОО “Комаровское горное предприятие” Абдурахман ИСАЕВ. – Житикаринский элеватор, как и прилегающая к нему территория, расположены в границах указанного геологического отвода и относятся к обнаруженному еще в прошлом веке золоторудному месторождению “Элеваторное”. На территории самого элеватора разведочные работы нами пока не проводились. Исаев также пояснил, что «потенциальный карьер расположен не на территории самого элеватора, а в 800 метрах от него». Но, по словам жителей Пригородного, элеватор входит в черту поселка, а это значит, что «потенциальный карьер» расположится на расстоянии меньше 1 км от жилых домов. И разрабатывать его на таком близком расстоянии по закону нельзя. То, что элеватор входит в черту поселка, подтвердили и в акимате Житикаринского района. Там также пояснили, что расстояние от территории элеватора до крайнего дома по улице Дорожной составляет всего 115 м, а расстояние от самого большого корпуса элеватора до крайнего дома – 474 м. На все дома села Пригородное у владельцев имеются разрешительные документы, заверили в акимате.

В России – санкции, в Казахстане – новый контракт В Комитете геологии Министерства промышленности и строительства РК подтвердили, что на территории поселка Пригородный располагается контрактная территория ТОО “Комаровское горное предприятие”. Причем контракт на проведение разведки и добычи золотосодержащих руд на месторождении Комаровское был заключен в декабре 2000 года. В ведомстве уточнили, что у предприятия есть геологический отвод, выданный в ноябре 2022 года, по двум участкам: Северная площадь и Южная. Земля под элеватором расположена на территории Северной площади месторождения Комаровское. Сейчас, согласно ответу, по контракту проводятся разведочные работы, период разведки – до 31 декабря 2024 года. В ответе также указано, что запрещается проведение операций по недропользованию на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии 1000 м. Это закреплено в подпункте 2 пункта 1 статьи 25 Кодекса “О недрах и недропользовании”. И если элеватор, под которым, как подтвердили в комитете, находится участок Комаровского месторождения, входит в черту поселка, то нарушение нормы о разведке в тысяче метров от зданий очевидно. Однако, как добавили в комитете, «к отношениям по контрактам на недропользование, выданным и заключенным до введения в действие кодекса о недропользовании, данный запрет не распространяется». Кодекс ввели в действие в 2017 году, а «Комаровское» заключило контракты еще в 2000-ом, так что, по логике чиновников, может вести работы по недропользованию хоть в центре поселка. При этом в открытых источниках указано, что ТОО «Комаровское» было впервые зарегистрировано в 2012 году, а АО Polymetal выкупило его в 2016-м. Как тогда компания могла заключить контракты в 2000-ом году? Этот вопрос мы вновь адресовали Комитету геологии, и на него ответа пока еще нет. Дополнительный контракт на Южную площадь месторождения в 1,7 км от Пригородного ТОО «Комаровское» заключило в конце апреля 2023 года, а уже в середине мая появилась информация, что компания собирается продлить разработку золоторудного месторождения до 2028 года. Там же указано, что Южный участок месторождения (1,7 км от Пригородного) содержит 67,35 тысяч тонн запасов золотосодержащей руды и 88,92 кг золота (среднее содержание - 1,32 г/т). Объемы приличные, поэтому их и планируют отрабатывать до 2028 года. На портале есть информация, что Северный участок, который расположен под элеватором, компания уже отработала. Однако это противоречит ответу, который дали в Polymetal, где сказано, что на участке под элеватором «разведочные работы пока не проводились». Но даже если под самим элеватором компания ничего не обнаружит, карьер все равно будет расположен всего в 800 м от территории жилого поселка. Оказавшись под санкциями, в августе того же 2023 года российский Polymetal перерегистрировался в Казахстане с острова Джерси (владение Великобритании, но не ее часть).

Сначала - "Росатому", потом - Polymetal Несмотря на такую опасную близость «потенциального карьера», который планируют открыть в 800 м, в ТОО «Комаровском» заверяют: жителям ничего не угрожает. - Дальнейшая разработка месторождения предполагает применение открытых горных работ, – пояснил председатель правления «Комаровского» Исаев. – Опасения местных жителей об использовании химикатов при разработке карьера беспочвенны, поскольку химические вещества используются на этапе переработки и обогащения добытой руды, а никак не во время ее добычи. Если будет добыча, то руду будут вывозить для переработки на принадлежащую АО “Варваринское” золотоизвлекательную фабрику, расположенную в районе Беимбета Майлина. Расстояние от Пригородного до «Варваринского» - около 165 км, путь будет явно непростой и затратный. И если компания согласна за это платить, значит золотые запасы впечатляют. «Комаровское» уже получило положительное заключение экспертизы на вывоз золота из Пригородного, а также лицензию на строительство линий электропередач на территории Забеловского сельского округа в районе Житикаринского элеватора. Готово и разрешение на перенос железнодорожных путей в связи с разработкой карьера, что официально подтвердили в нацкомпании “Казахстан Темир Жолы”.

Фабрика на Варваринском, фото с сайта polymetalinternational.com

- В марте 2020 года в АО «НК «ҚТЖ» обратилось ТОО «Комаровское горное предприятие», которое осуществляет операции по разведке и добыче золотосодержащих руд в Житикаринском районе Костанайской области, с просьбой рассмотреть возможность переноса находящихся в пределах Элеваторного месторождения участок магистрального железнодорожного пути “Житикара-Тобол” и участка воздушной линии электропередач, с возложением на них затрат по проектированию и строительству новых участков, – сообщил в ответ на официальный запрос директор департамента по работе со СМИ АО "Казахстан Темир жолы" Кирилл ВОЛКОВ, добавив, что для этого компании нужно получить решение от Министерства транспорта РК. Волков пояснил, что ТОО получило разрешение министерства транспорта о строительстве обводного пути в обход участка «Житикара-Тобол» в сентябре 2020 года. В соответствии с условиями соглашения, проектирование и строительство обводного пути будет выполнено за счёт средств ТОО «Комаровское горное предприятие». После завершения строительства компания передаст в государственную собственность обводной путь и демонтирует существующий участок на отрезке построенного нового обводного пути с передачей демонтированных материалов в АО «НК «ҚТЖ». - АО «НК «ҚТЖ» выдало ТОО задание на разработку ПСД строительства обводного пути. В настоящее время ТОО проводится работа по разработке ПСД, – уточнил Волков. Мы также спросили, как часто КТЖ дает разрешение на перенос железнодорожных линий частным компаниям в угоду их интересам. Нам привели один-единственный пример – ТОО «Кызылту», которое получило разрешение на строительство пути в обход месторождения. «Кызылту» занимается добычей, обогащением медной руды и оптовой торговлей черными и цветными металлами в Акмолинской области. Оно принадлежит ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», учредителями которого являются АО «Логистический центр ЯТЦ» и АО «Ураниум Уан Груп». АО «Логистический центр ЯТЦ» – компания в структуре российской госкорпорации «Росатом», которая обеспечивает потребность российских и зарубежных участников мирового рынка продукции ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в логистических решениях, предлагая услуги по международному экспедированию грузов и полный комплекс услуг по транспортировке грузов. АО «Ураниум Уан Груп» – международная группа компаний, которая также входит в структуру управления группы компаний TENEX госкорпорации «Росатом». Одна из крупнейших в мире уранодобывающих холдингов с диверсифицированным портфелем активов в Казахстане, США, Танзании и Намибии. Получается, что КТЖ дало разрешение на перенос своих путей только двум компаниям. И обе – с российскими (в настоящем или прошлом) собственниками. На момент получения разрешения от КТЖ в 2020 году Polymetal было полностью российской компанией.

«Один из них похитил зерно, другой является конкурсным управляющим» Житикаринский элеватор строился 17 лет – с 1957 по 1974 годы. В 1990 году элеватор переименовали в Житикаринский комбинат хлебопродуктов. С 2011 года принадлежал ТОО «КазАгроТрейд», которое в мае 2015 года прекратило свое существование, хотя элеватор пытались реанимировать вплоть до 2018 года. Во время посещения элеватора акимом Костанайской области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ в 2018 году аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ (оба акима уже не работают на эти хдолжностях - "НГ") сообщил, что элеватор не работает с 2013 года. И у него отсутствует лицензия. Фото Ольги ЛИХОГРАЙ Аким района пояснял: территориальная инспекция сельского хозяйства совместно с АО «Продкорпорация» провела проверку элеватора и выявила большую недостачу зерна из государственных ресурсов. ТОО «КазАгроТрейд» обещало вложить деньги в его реабилитацию, но толку не было. Мухамбетов тогда сказал: - Где-то на три миллиарда тенге было зерна израсходовано. Украли. Одного учредителя посадили, уголовное дело было там. Второй учредитель сегодня является то ли конкурсным, то ли реабилитационным управляющим. Департаменту госдоходов надо разбираться: один из них похитил зерно, второй является конкурсным управляющим. В 2019 году АО «НК «Продкорпорация» сообщило, что есть основания прекратить процедуру реабилитации. И указало, что сумма требований кредиторов ТОО «КазАгроТрейд» составляет 4,2 млрд тенге, но с момента утверждения плана реабилитации никаких действий во исполнение его не производилось. Самым крупным кредитором компании являлась сама «Продкорпорация» – более 3 млрд тенге и 527 млн тенге штрафов. Тогда же выяснилась еще одна странная вещь: реабилитационным управляющим ТОО «КазАгроТрейд» являлся учредитель этого предприятия Абударда Кошанов, родственник осужденного по уголовному делу директора элеватора Абилды Кошанова. Директору, осужденному на 8 лет, к тому времени уже смягчили наказание, заменив реальный срок на ограничение свободы.

Демонтаж взрывным способом Что касается самого здания элеватора, под которым находится месторождение, нам пояснили: оно не принадлежит компаниям группы Polymetal. В акимате Житикаринского района сообщили, что летом прошлого года элеватор выкупила столичная фирма ТОО «Astana Business Systems». Фото Ольги ЛИХОГРАЙ - До июля 2023 года банкротным управляющим ТОО «КазАгроТрейд» проводилось процедура банкротства. Помимо этого, велись судебные разбирательства между кредиторами по передаче зернового элеватора в собственность в счет погашения задолженности ТОО «КазАгроТрейд», – пояснила главный специалист отдела предпринимательства акимата Житикаринского района Каншаим БЕРДЕНОВА. – В конце июля 2023 года банкротным управляющим по результатам проведенного электронного аукциона «Комплекс зданий и сооружений (зерновой элеватор)» с прилегающим земельным участком продан частной компании из города Астана для обслуживания и эксплуатации имущественного комплекса Житикаринского элеватора. Однако, как опасаются жители и подтверждают документы из открытых источников, ни о каком дальнейшем обслуживании и эксплуатации элеватора столичной фирмой речи не идет. ТОО «Astana Business Systems», выкупившая обанкротившийся Житикаринский элеватор в конце июля 2023 года, открылась за пару месяцев до торгов – 6 июня 2023 года. Спустя всего 5 месяцев, в декабре прошлого года, столичная компания получила лицензию на «проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос строений)» на территории элеватора.

В проекте по производству работ по демонтажу элеватора, который прилагался к общественным слушаниям, четко указано: выполнение демонтажных работ предполагается взрывным способом. И особо отмечено: «демонтаж взрывным способом без проектной документации запрещен. Для выполнения работ по демонтажу здания необходимо привлечь организации, имеющие лицензию на данный вид работ».

Лицензию на снос элеватора выдавал акимат Житикаринского района, поэтому мы напрямую спросили: будут ли взрывать здание и насколько это безопасно? - Касательно высказывания по взрыву Житикаринского элеватора компанией Polymetal, сообщаем, что сведения не соответствуют действительности, – коротко прокомментировали нам этот момент в районном акимате.

Общественные слушания без жителей Тогда мы попытались выяснить, проводились ли общественные слушания по сносу элеватора с населением Пригородного и обсуждался ли вопрос о его взрыве. Людмила Падалка с другими жительницами Пригородного / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В областном департаменте экологии ответили, что инициатор слушаний, ТОО «Astana Business Systems», 5 февраля разместило объявление «видеостраничкой с начиткой в эфире телеканала “Алау” на государственном и русском языке, а также в местах, доступных для общественности в произвольной форме». В департаменте также сообщили, что сбор предложений и замечаний общественности по этому объекту проходил в течение 5 рабочих дней с 15 февраля до 22 февраля 2024 года. Замечания и предложения принимались посредством Единого экологического портала – информация об этом была отражена в объявлении. Протокол слушаний 23 февраля составило «ответственное лицо управления природных ресурсов и природопользования областного акимата. «Согласно данным портала и протокола общественных слушаний методом публичных обсуждений за период проведения слушаний предложений и замечаний по проектным материалам не поступало», – сообщили в департаменте.

Жители Пригородного в один голос утверждают, что ни о каких слушаниях в феврале они не знали и не участвовали в них, иначе бы высказались категорически против сноса элеватора и разработки карьера.

Кроме того, согласно открытым данным, лицензию на снос элеватора ТОО «Astana Business Systems» получило в декабре прошлого года, а общественные слушания, к которым приложен проект на взрывные работы, провело в феврале этого года. Получается, вопрос о сносе элеватора был решен примерно за три месяца до того, как провели слушания. А на слушаниях, на которых не было ни одного заинтересованного жителя Пригородного, уже решался вопрос о взрывных работах. Информацию о взрыве косвенно подтвердил и разработчик проекта по сносу элеватора ТОО «DK-OIL GROUP», предупредив, однако, что проект еще не прошел экспертизу. - Да, мы разрабатываем проект по сносу Житикаринского элеватора. Там не один, а четыре проекта на всю территорию. Проекты только заходят на экспертизу. Взрывные работы будут проводиться только на большом здании, все остальное будет просто разбираться, – пояснил заместитель директора ТОО Николай НИКИФОРОВ. – Окончательное решение по взрывам еще не принято. Проект экспертизу не прошел, полностью он будет готов в конце мая. Предполагается, что вторичный материал, полученный от разбора и взрыва, будет продаваться на вторичном рынке. Часть материала будут использовать на подсыпку дорог в карьере. Купили элеватор, чтобы снести? Каким же способом планируют уничтожить здание Житикаринского элеватора? Об этом мы поинтересовались у собственника элеватора, руководителя ТОО «Astana Business Systems» Жандоса КАБЫЛДИНА (он же значится учредителем компании). Он ответил весьма расплывчато спустя месяц после неоднократных звонков и официального запроса. - Информация об условиях выкупа элеватора является коммерческой тайной, – пояснил Кабылдин. – Проводились государственной торги под эгидой государственной площадки. Элеватор и земельный участок под ним принадлежит ТОО «Astana Business Systems». На сегодняшний день дальнейшее развитие элеватора на рассмотрении. На вопросы о том, для чего столичная компания выкупала элеватор, если планировала его тут же снести, Кабылдин ответил, что «первоначально элеватор был выкуплен для использования по его прямому назначению». - Однако после технического аудита выявилась его непригодность к использованию, – заверил столичный директор. – В настоящее время мы рассматриваем различные варианты коммерческого использования земли.

Взрывы не обсуждали, карьер не изучали Но вот незадача: в департаменте Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Костанайской области даже не слышали о том, что элеватор планируют взрывать. Хотя подобные работы, согласно правилам обеспечения промышленной безопасности, должны с ними согласовываться в обязательном порядке. Фото Ольги ЛИХОГРАЙ В департаменте отметили, что взрывные работы должны выполняться в соответствии с проектом, в котором предусмотрены меры безопасной организации работ с указанием основных параметров взрывных работ, способов инициирования зарядов, расчетов взрывных сетей, конструкций зарядов и боевиков, предполагаемого расхода ВМ, определения запретной зоны и охране этой зоны, определения опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах – зданий, сооружений и коммуникаций. В проекте должно быть учтено и проветривание района взрывных работ, а также и другие меры безопасности.

В департаменте отдельно подчеркнули, что «по данному элеватору запрос на выдачу разрешения на производство взрывных работ в адрес департамента не поступал».