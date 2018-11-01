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Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

1 ноября 2018, 13:20 |  Государство

В декабре жителей Казахстана ожидают три дополнительных выходных дня и один перенос в связи с предстоящим Новым годом.

Согласно календарю праздников 2018 года, размещенному на сайте egov.kz, всего в декабре при пятидневной рабочей неделе будет 13 выходных дней.

День Первого Президента РК, отмечаемый 1 декабря, в этот раз выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на 3 декабря. Таким образом отдыхать население республики будет с 1-го по 3 декабря включительно.

На 18 число перенесут выходной с 16 декабря, выпавшего на воскресенье. Поэтому День независимости, традиционно отмечаемый 16-17 декабря, растянется на 4 дня: с 15 по 18 декабря.

А вот Новый год казахстанцы начнут отмечать уже с 30 декабря. Рабочий понедельник 31 декабря, согласно постановлению правительства, перенесли на субботу 29 декабря. Таким образом последняя рабочая неделя этого года из 5-дневной превратится в 6-дневную. Зато потом жителей Казахстана ожидают 4 выходных: с 30 декабря по 2 января включительно.
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