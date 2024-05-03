На борту воздушного судна Ан-2 находились два члена экипажа и три служебных пассажира. Борт авиакомпании «Навигатор» выполнял рейс Аркалык-Аксункар (Костанай), сообщает Министерство транспорта РК.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

После взлета в 16:10 воздушное судно резко снизило высоту и съехало в водоем из талых воды.

- Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы ДЧС в городскую больницу Аркалыка. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении. - Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.

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Произошедшее классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Для расследования создана специальная комиссия. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщал Zakon.kz, в 2019 году самолет Ан-32 этой же авиакомпании потерпел крушение возле села Родина Акмолинской области во время химической обработки полей. Тогда пилот самолета погиб, а два члена экипажа получили травмы и ожоги.