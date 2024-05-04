В Казахстане фермерам рекомендовано увеличить площади кормовых культур, по которым прогнозируется внутренний спрос, и посевов сои, сообщает КазТАГ со ссылкой на министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.

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Прогнозируется «увеличение производства твердой пшеницы в России и Турции, а также льна в РФ, что может составить конкуренцию для казахстанских производителей (…) Рекомендуется обратить внимание на кормовые культуры, по которым будет внутренний спрос, а также увеличить площади посевов сои. По этой культуре в 2023 году наблюдался критический дефицит и рекордный импорт», - говорится в сообщении с круглого стола на тему «Подготовка к весенне-полевым работам в условиях риска дефицита влаги» МСХ РК.

Согласно информации, аграриям предложили сеять травы, на которые в 2024 году «ожидается стабильный спрос». Также, растениеводам рекомендовано в обязательном порядке проводить закрытие влаги на полях, а животноводам - заготовить запас кормов.

Выступавшие на круглом столе спикеры говорили также о высоких рисках сокращения летних осадков в Казахстане, ожиданиях сдвигов типов почв с юга на север и необходимости разработки стратегий адаптации к изменению климата, в том числе, в части выбора культур для сева, об обработке полей под уклоном поперек направления склона.

Как выяснилось, только четыре области Казахстана «хорошо отгружают удобрения», хотя производители удобрений пошли навстречу аграриям и начали отгружать товар в рассрочку до сентября.