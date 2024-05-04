Заявка о транспортировке больного 1964 года рождения поступила утром 3 мая на электронную почту медицинской авиации. Бригада, в составе двух пилотов, врача и фельдшера, должна была увезти пациента в областную больницу, сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

- По предварительной причине, ввиду порывистого ветра в момент взлета борт санавиации перевернулся, - говорится в сообщении. - Пациент без травм в стабильном состоянии доставлен в Аркалыкскую региональную больницу, где и продолжает лечение.

Члены бригады санавиации травм не получили, но находятся под наблюдением медицинского персонала больницы.

- Дополнительно сообщаем, что договор закупа авиационных услуг по линии медицинской авиации заключен с ТОО «АК НАВИГАТОР», - сообщили в облздраве.

Сегодня пациента планируют транспортировать с той же бригадой санавиации, но уже наземным транспортом, в Костанай.