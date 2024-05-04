Быстрый гол принес «Тоболу» лидерство в КПЛ
4 мая 2024, 18:32 | Спорт
В матче седьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с талыдкурганским «Жетысу», пишет Sports.kz.
Кадр из видео
Хозяева поля были фаворитами и им удался быстрый гол, уже на седьмой минуте навес Евгения Шахова в центр штрафной замкнул Годберг Купер. После этого костанайцы владели инициативой, а талдыкурганцы моментами ее перехватывали, но ничего не изменилось — 1:0.
Теперь у «Тобола» стало 12 очков, и он вышел на первое место в турнирной таблице, «Жетысу» с десятью баллами идет среди лидеров.
Последние новости
04.05.24 14:52 В Казахстане создали "комитет будущего"
04.05.24 12:25 Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей - Приговор по делу экс-бухгалтера ветстанции вынесли в суде Костаная
04.05.24 11:24 Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
03.05.24 19:47 По делу о смертельном ударе током на пенной вечеринке в Узунколе огласили приговор. И вынесли частное постановление акиму области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.