В матче седьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с талыдкурганским «Жетысу», пишет Sports.kz.

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Хозяева поля были фаворитами и им удался быстрый гол, уже на седьмой минуте навес Евгения Шахова в центр штрафной замкнул Годберг Купер. После этого костанайцы владели инициативой, а талдыкурганцы моментами ее перехватывали, но ничего не изменилось — 1:0.

Теперь у «Тобола» стало 12 очков, и он вышел на первое место в турнирной таблице, «Жетысу» с десятью баллами идет среди лидеров.