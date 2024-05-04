В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности появилась новая структура - Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Соответствующий документ опубликован в эталонной контрольной базе нормативных правовых актов Казахстана в электронном виде, передает Tengrinews.kz.

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Как следует из названия, новый комитет будет отвечать за государственную политику в сфере искусственного интеллекта и развития инноваций, а также за координацию межсекторальных усилий в этой сфере. Указывается, что он будет играть ключевую роль в разработке и внедрении нормативно-правовых актов, касающихся технологий искусственного интеллекта.

Этим же постановлением правительство ликвидировало Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.